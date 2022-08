Comisión 2da definirá futuro del proyecto de acuerdo que busca venta de UNE

Comisión segunda definirá futuro del proyecto de acuerdo que busca la venta de UNE

Allí la Alcaldía tendría por lo menos cuatro de los siete votos válidos para que la discusión pase a sesión plenaria.

Luego de que la comisión primera hundiera el proyecto de acuerdo que busca autorizar que se active la cláusula de protección del patrimonio público a favor de EPM, sobre las acciones que tiene en TIGO UNE, la administración municipal presentará nuevamente el proyecto al concejo.

Lucas Cañas, presidente de la Corporación le confirmó a Caracol Radio que la comisión segunda será la encargada de definir el futuro del proyecto. En esta comisión se define el presupuesto y asuntos fiscales se encarga entre otras cosas de estudiar el presupuesto municipal los impuestos tasas contribuciones entre otros.

La comisión está conformada por Claudia Ramírez, Lucas Cañas, Lina García Gañán, Dora Saldarriaga, Alfredo Ramos, Jaime Cuartas y Fabio Humberto Rivera.

Aquí la administración de Medellín tendría cuatro votos asegurados: Lucas Cañas, Lina García Gañán, Jaime Cuartas y Fabio Humberto Rivera.

Lea también:

¡A tapar los huecos! Inician las reparaciones en la Avenida Regional

Dora Saldarriaga le manifestó a Caracol Radio que antes del 19 de agosto definirán como bancada cuál será la postura.

“Considero que EPM está altamente privatizada y eso no significa que tenga recursos privados, sino que son las decisiones muy comerciales que toma EPM y que deja por fuera unos asuntos netamente sociales, creo que ahí es necesario darle una mirada, recuperar lo público y creo que también falta una eficacia del concejo que los ponga en orden. También me pregunto por la junta directiva de UNE, cuántos proyectos han presentado los que nos representan allá que hacen parte de EPM para asuntos sociales y que los haya negado la junta directiva, no sabemos, porque también es un asunto ahí sin información y qué tanto si no representan esos de la junta en UNE”.

Alfredo Ramos aseguró que la discusión ahora gira entorno a la falta de confianza en la administración de Medellín.

“El problema de fondo es no tanto si se debería o no vender la participación, entendemos que hay un riesgo de ese y otros negocios de EPM, en ese particular que es tan grande, pues listo que se hace con los recursos y creo que es el problema de fondo”, sentenció Ramos.

Oscar Hurtado, secretario de Hacienda de Medellín le manifestó a la bancada del Centro Democrático que estudiarán las proposiciones que plantearon para determinar la viabilidad de modificar el proyecto de acuerdo y la destinación de los 2.,8 billones de pesos que pretenden recolectar con la venta de las acciones de EPM en TIGO UNE.