Martes 16 de agosto, las principales noticias de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No paran los inconvenientes en el sector educativo del departamento ahora la situación se centra por la falta de transporte escolar.

La personera estudiantil de la institución educativa Naranjal de Quimbaya Manuela Gómez, dijo que es alta la preocupación porque es directamente relacionada con la reducción en un 35% de estudiantes en las aulas de clase. Recordó que la mayor afectación es que muchos viven lejos del colegio y no tienen como llegar de manera oportuna.

De otro lado la subsecretaria de educación de la localidad, Viviana Duque, expresó que avanzan en las soluciones para garantizar el transporte para los 400 niños beneficiados del proceso. Dijo que esperan el 8 de septiembre sea normalizado al 100% el servicio en el municipio.

Desde el Sindicato de Educadores del Quindío enviaron una carta al Ministerio de Educación para que intervenga ante las dificultades por la operación del programa de alimentación escolar

La misiva fue enviada al ministro de Educación Alejandro Gaviria con el fin de que envíe una delegación al departamento para que a través de una audiencia pública las autoridades rindan cuentas sobre la serie de dificultades en la contratación de la operación del PAE que afecta a más de 30 mil estudiantes en los 11 municipios.

En el marco del evento ciclístico Gran Fondo Quindío fueron hurtadas dos bicicletas avaluadas en más de 30 millones de pesos

El evento deportivo se llevó a cabo en el departamento y en medio del proceso de premiación en el sector de Cenexpo vía hacia el municipio de La Tebaida se registró el hecho delincuencial.

Lina Monroy llegó junto con su pareja y otros compañeros de la ciudad de Bogotá al departamento con el fin de participar en el evento, pero al finalizar dejaron su carro con las bicicletas en el parqueadero de Cenexpo para asistir a la premiación cuando regresaron no las encontraron y nadie les da razón. La participante del evento lamentó el hecho y solicitó agilidad a las autoridades para recuperar las bicicletas avaluadas una en 19 millones de pesos y la otra en 14.

Las autoridades de la ciudad resaltaron que adelantan las investigaciones ya que conocen de varias quejas respecto a ese sitio.

Durante el puente festivo en el Quindío no se registraron homicidios y hubo reducción de delitos respecto a años anteriores

A propósito, en Montenegro avanzan en las investigaciones para esclarecer la muerte de un joven identificado como Wilmar Andrés Cárdenas Ordóñez, de 28 años de edad oriundo de la ciudad de Bogotá, quien murió por inmersión en una piscina de un predio rural de la vereda Calle Larga del municipio.

En Armenia desarrollan la estrategia de policía encubierto en buses de servicio público para hacerle frente a la inseguridad

En efecto ante los hechos de criminalidad en la ciudad, el gerente de la empresa Cooburquin, Carlos Iván Corredor, aseguró que cuentan con la iniciativa enfocada a que en los buses puedan estar acompañados por policías encubiertos para garantizar la seguridad y reacción oportuna ante cualquier hecho que pueda presentarse.

No hay derecho, en Armenia dos conductores de servicio público se intentaron agredir a machete, la empresa estableció los procesos disciplinarios correspondientes y llamó a la tolerancia

En video quedó registrado el hecho de intolerancia que se presentó al sur de Armenia. Y es que dos conductores de buses de la empresa Cooburquin con machete en mano se agredieron verbalmente.

El gerente de la entidad, Carlos Iván Corredor, lamentó la situación y sostuvo que establecieron las medidas correspondientes respecto a descargos ya que no hubo agresión física por lo que continuarán vinculados a la empresa de acuerdo al reglamento establecido.

El más reciente operativo de la alcaldía de Armenia y la Policía dejó como resultado 65 comparendos y 36 motocicletas inmovilizadas en el sector sur, específicamente en la carrera 50, el Estadio Centenario y los barrios 14 de octubre y La Fachada.

Deslizamientos y caída de árboles entre las principales emergencias por lluvias durante el puente festivo en el Quindío

El reporte lo entregó la secretaria del interior del departamento encargada, Juana Gómez, quien manifestó que los municipios en los que se presentaron las contingencias fueron La Tebaida, Pijao, Calarcá, Filandia y Salento, pero la intervención de operarios y maquinaria amarilla fue clave para habilitar las vías. Además, la caída de árboles no dejó por fortuna personas lesionadas.

Más de 75 mil vehículos se movilizaron por las principales vías del Quindío durante el puente festivo

Por fortuna no se registraron víctimas fatales en accidentes de tránsito en la aplicación de la norma las autoridades impartieron más de 30 comparendos donde la infracción más recurrente fue la no revisión técnico mecánica.

El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo celebró la decisión del alcalde de Calarcá de adecuar el centro de salud del barrio Gaitán cómo sede de la fundación abrazar y anunció que presentará un proyecto a la asamblea para atender adecuadamente a estos niños.

“Adopta un amigo” fue la jornada de adopción de perros abandonados que se realizó en el marco del festival del maíz en el corregimiento de Barcelona, Quindío

La estrategia fue liderada por la administración municipal y busca brindarles un hogar a los 40 perros con los que cuenta el refugio.

Autoridades del municipio de Filandia presentaron proyecto de acuerdo para retirarse de Empresas Públicas del Quindío

El periodista y escritor Luis Fernando Rosas Londoño que habló de su nuevo libro "De la paz silenciosa a la voz silenciada" De Galán a Leiva, historias por contar.

El escritor presentó su libro en el auditorio Euclides Jaramillo Arango de la universidad del Quindío y narra sus vivencias y realidades con los distintos grupos armados y es un documento histórico y político del país y sus conflictos, sus guerras, los procesos de paz, las reuniones internacionales para buscar la paz entre otros.

Rosas Londoño asegura que el libro sirve para entender el momento actual del país donde el gobierno del presidente Gustavo Petro le apuesta a la paz total entre ellos diálogos con los líderes de los grupos armados.

Actividades culturales y artísticas hacen parte de la programación en el marco de la semana de la juventud en Armenia

Hoy lunes 16 de agosto, la jornada estará disponible en el centro comercial IBG de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. con 120 dosis de Pfizer y 15 de Sinovac para la siguiente población: Centenario Mall: 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Pfizer: 120 fichas. Sinovac: 15 fichas. CDC 7 de Agosto: 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Pfizer: 120 fichas. Sinovac: 15 fichas.

En deportes, El deportista Giovanny Stiven Pulgarín se coronó campeón nacional de Badminton masculino de la II Válida Mayores que se disputó en Madrid, Cundinamarca, y que otorgaba puntos directos a los Juegos Nacionales 2023.

El Deportes Quindío sigue líder en el Torneo Dimayor de la B, luego de derrotar 1 a 0 a Fortaleza en el estadio centenario de Armenia, la próxima fecha del equipo milagroso será de visitante ante Barranquilla el 20 de agosto.

De otro lado en la liga nacional de fútbol de Salón Caciques del Quindío ganó 2 a 1 a santa fe de Antioquia en el coliseo municipal de Buenavista. Mientras que la selección femenina de fútbol de Salón del Quindío se coronaron campeonas nacionales de microfútbol al derrotar 1 a 0 a Bolívar en la final que se disputó en Marinilla, Antioquia.