Contraloría General reportó hallazgos en el PAE del Huila

El informe especifica que la Gobernación del Huila no ejecutó a tiempo ni alcanzó las coberturas fijadas para la atención del Programa en los 35 municipios no certificados.

Prefirió mantener los recursos del programa congelados en una cuenta de ahorros de un banco, sin ser utilizados.

También incumplió con el porcentaje de compras locales contemplado en la Ley 2046 de 2020, creada para promover la participación de pequeños productores locales.

Según la Contraloría no contaron con interventoría, solo supervisión al contrato por parte del gobierno seccional.

Entre los hallazgos también se cuentan aspectos de presupuesto, vigencias futuras, disminución en la cobertura del programa, saldos pendientes, cuentas por pagar; entre otras que según la Contraloría evidencia un detrimento de los recursos públicos.

Caracol Radio consultó al supervisor del contrato de PAE 2021 Andrés López ¿qué fue lo que dijo?

Según el supervisor del contrato PAE del gobierno departamental, la administración departamental, no ha incumplido en fallas de principio de planeación, indicó que todo esto acontece al cambio de la prestación de servicio debido a la llegada de la pandemia del Covid19, y la forma de la entrega de raciones cambio de la prespecialidad a la virtualidad.

“El tiempo que los estudiantes no fueron a clases no hubo prespecialidad y se cambió la entrega de alimentos de las raciones en sitio, por las raciones en casa, esto definitivamente bajaron los costos. Se bajó los costos por que ya no se canceló transporte, fumigación, manipuladoras, servicios públicos, bioseguridad entre otros gastos” afirmó López.

También se refirió a que la disminución de la cobertura en el departamento no se disminuyó, hecho que defiende la administración departamental.

Según la gobernación en la actualidad se cuenta con un recurso de 25 mil millones de pesos disponibles para la ejecución del PAE hasta el año 2023.

Además, que, durante varios meses, en diversas mesas de trabajo, ante la Contraloría presentaron justificación de cada uno de los hallazgos mencionados, sin embargo, parece que los argumentos entregados por el gobierno seccional no los convenció.