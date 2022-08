Cúcuta Deportivo jugará partido contra el Boyacá Chicó este 9 de agosto

La posesión del presidente Gustavo Petro obligó a hacer una pequeña modificación en la fecha establecida para el campeonato de futbol profesional colombiano, teniendo que utilizar la fuerza pública para este importante evento.

La petición fue hecha directamente a la Dimayor por las autoridades, debido a la posibilidad que el nuevo mandatario de los colombianos decidiera llegar hasta la región de frontera para restablecer relaciones con el vecino país.

Martha Susana Navarro gerente administrativa del equipo Rojo y Negro, le dijo a Caracol Radio que se cumplirá la fecha pero que esta perjudica a la afición al ser entre semana y muchas personas estar trabajando para poder asistir al estadio.

“Lamentamos profundamente el cambio de la fecha, pero en comité de seguridad y convivencia la policía hizo la solicitud especial debido a que no nos daba garantías, para este lunes no se pudo reprogramar la fecha tampoco por que se mantenía la expectativa que puedan llegar a Cúcuta Petro y Maduro para abrir la frontera, entonces no podían comprometerse, sin el acompañamiento de la policía no podíamos hacer el partido, igual saldremos a la cancha con el equipo y esperamos un buen resultado”, dijo la funcionaria.

Manifestó que finalmente las personas que tienen los abonados de la tribuna norte serán reubicados en la tribuna oriental baja debido a la sanción, y que no se venderán boletas sueltas para esta tribuna al estar completo el aforo para el encuentro.