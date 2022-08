Financiación total para la conectividad en Colombia aún no está solucionada

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, resaltó en medio de la oficialización de avances de las obras de infraestructura concesionada, realizada en el sector Tres Puertas en Caldas que, durante este cuatrienio presidencial se logró salvar el INVÍAS de la desaparición, dejando una institución que podrá continuar vigilante de las obras viales del país, sin embargo, advirtió que aún el presupuesto para la red vial es insuficiente.

“Cuando llegamos, casi que el futuro de la obra pública era desaparecer el Invías el marco fiscal de mediano plazo, lo que define qué presupuesto va a tener en los siguientes años, le daba un presupuesto al Invías de 300.000 millones de pesos al año para 2020, 2021 y 2022. Solo en contexto, en el promedio histórico del Invías eran 4 billones de pesos, y lo he dicho siempre, no es suficiente ni para hacer el adecuado mantenimiento de los 11.000 kilómetros de vías nacionales que hace el Invías, es insuficiente totalmente”.

Advierte que este es un reto que se debe enfrentar desde la infraestructura en Colombia, lo que dependerá del presupuesto anual que establezca desde el gobierno, esto teniendo presente que, la entidad no cuenta con fuentes obligatorias de ingresos, situación que solo a través de las Asociaciones Público Privadas (APP) se podría tener, al pagar la financiación, construcción, operación y mantenimiento anual.

“La financiación total del cierre de la brecha de conectividad en Colombia, todavía no está solucionada, por eso quiero reconocer y agradecer a los concesionarios, a los inversionistas, pero sobre todo a los financiadores.

Cuando nosotros llegamos a este gobierno, el diagnóstico era de muchos, le quedó grande los proyectos de cuarta generación al estado Colombiano, se sobredimensionaron en expectativas, y no van a ser capaz de sacarlos adelante, porque los niveles de atraso eran importantes, porque había 21 de 29 proyectos paralizados, porque originalmente eran 31 proyectos y dos se liquidaron generándole costos al estado, y pagos por liquidación de 350 mil millones de pesos, sin hacer un kilómetro de vía”.

Lo que resalta es el trabajo que se realizó con los concesionarios y contratistas, donde llegaron a establecer diálogos que, en la mayoría de los casos, dio paso a soluciones que permitieron la continuidad, reduciendo así la obligatoriedad de pagar billones de pesos en liquidaciones, sin obras viales ejecutadas.

Por último, destacó que en las obras de la red 4G no hay dinero de anticipo entregados por parte del estado, lo que hace que los concesionarios estén interesados en terminar la obra, porque no les pagan si no entregan los proyectos.

Le puede interesar:

Más de 1.000 personas afectadas por derrumbes en varias veredas del norte de Caldas

'Con Aerocafé hubo una situación muy dolorosa por un contratista': presidente Duque

Entérese de todas las noticias de Manizales y Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en la frecuencia 1180AM.