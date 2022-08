30.000 Estudiantes afectados por suspensión del PAE en el Quindío

No hay derecho, otra vez suspendieron el programa de alimentación escolar, PAE en los 11 municipios del Quindío, 30.000 estudiantes afectados.

La secretaria departamental de Educación, Liliana María Sánchez Villada confirmó que la decisión contó con el acompañamiento de la unidad administrativa especial de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación, ‘Alimentos para Aprender’

Una fruta y una galleta entregan como refrigerio en los colegios en La Tebaida, Quindío / Vanessa Porras

La funcionaria agregó que al evidenciar -a una semana de iniciar labores la Unión temporal ‘Sinergia 2022’- una serie de hechos que señalaban un servicio que no respondía a las expectativas y necesidades de la comunidad académica vinculada al sistema público educativo de los 11 municipios no certificados.

Caracol Radio acompañó a la veeduría del Programa de Alimentación Escolar del departamento para verificar las condiciones en diferentes instituciones educativas del municipio de La Tebaida.

La estudiante de grado octavo del colegio Antonio Nariño, Laura Sofia Orrego, afirmó que varios estudiantes sufrieron afecciones de salud debido al mal estado de las avenas que fueron entregadas. Dijo que ya después ante la situación de anomalías suspendieron las entregas para brindarles solo galleta y una fruta.

La veedora del PAE en el departamento, Mercedes Valencia, se mostró molesta ante la situación porque no son las condiciones para que los niños reciban las clases. Aseguró que las frutas y verduras llegan tan deterioradas que es imposible entregarlas o prepararlas en un restaurante escolar. Y es que respecto a la preparación en sitio dijo que sobre la marcha avisan de que no llega la proteína lo que no permite terminar los almuerzos afectando a los estudiantes.

Reiteró el llamado de urgencia a los entes de control para que intervengan y garanticen una alimentación de calidad a los estudiantes del departamento.