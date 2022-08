No paran quejas por irregularidades en entrega y calidad de PAE en Quindío

Caracol Radio acompaño a la veeduría del Programa de Alimentación Escolar del departamento para verificar las condiciones en diferentes instituciones educativas del municipio de La Tebaida.

PAE en Quindío / Vanessa Porras

El personero del colegio Santa Teresita, Juan Sebastián Ramírez, evidenció las dificultades en entrega porque los refrigerios no llegan oportunamente para los grados décimo y undécimo. Además, dijo que no pueden recibir las ultimas horas de clase porque no cuentan con la alimentación adecuada y en ocasiones deben llevar sus almuerzos o buscar donde alimentarse para aguantar hasta las seis de la tarde.

El coordinador de la institución educativa Pedacito de Cielo, José Mauricio Mercado, reconoció la complejidad por los refrigerios en los que las avenas llegaron en mal estado por lo que debieron suspender las entregas.

PAE en Quindío / Vanessa Porras

Manifestó que el mal estado de las verduras impide que el restaurante escolar funcione correctamente para la preparación en sitio. Dijo que son 840 los estudiantes de los cuales 400 son los beneficiarios de los refrigerios y 70 de los almuerzos.

Finalmente, el enlace municipal de educación, Andrea Gamboa, se refirió a la verificación del programa en los colegios con el fin de trasladar las irregularidades a la secretaría de educación departamental para que tome las respectivas acciones. Fue clara que es evidente el mal estado de los alimentos que no pueden ser entregados a los estudiantes en esas condiciones.