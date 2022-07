Dificultades para venta de motos nuevas en Cúcuta

La Federación Nacional de Comerciantes a través de la mesa intersectorial de motocicletas alerto sobre la problemática que se desprende de la no expedición por parte de las aseguradoras del SOAT requisito indispensable para realizar la matrícula de motos nuevas en las secretarías de tránsito en los municipios del departamento.

Desde el gremio se advierte que, si las aseguradoras se niegan a expedir el seguro, será imposible matricularlas y entregarlas al comprador, advirtió Gladis Navarro directora ejecutiva de Fenalco seccional Norte de Santander, que explico que al mes se venden en promedio 2.500 unidades.

“Tenemos una parálisis del sector porque no se consiguen los seguros de motos en el departamento, el proceso de matrícula de moto nueva, la secretaria de tránsito pide simultáneamente que haya la adquisición de la moto que se va a comprar, es decir que, si no existe ese SOAT, las secretarias de tránsito no pueden expedir la matricular”.

Agregó que, “una gran afectación de los cucuteños y nortesantandereanos que ven en la motocicleta una opción de movilidad en la ciudad, pero esto no se puede dar, estamos elevando una solicitud, a la superintendencia industria y comercio, al ministerio del transporte y a la Superfinanciera, que pretendemos, que se permita realizar la matrícula de la moto y que el comprador pueda adquirir el SOAT vía electrónica”.

Piden habilitar por parte de todas las aseguradoras la venta del seguro para todas las motos nuevas en Norte de Santander, previo diligenciamiento de un registro detallado de los compradores.