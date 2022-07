Antioquia Vive la Música vibró en el oriente del departamento

En medio de una gran agenda cultural finalizó el sexto encuentro subregional de Antioquia Vive la Música en Marinilla, con la participaron 14 municipios del Oriente: Cocorná, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Granada, Guarne, Guatapé, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro San Luis, San Rafael y Sonsón.

Durante tres días, un total de 543 participantes de 30 grupos de teatro, danza y música, se congregaron en el teatro regional Valerio Antonio Jiménez, donde la Gobernación de Antioquia a través del Instituto de Cultura y Patrimonio y la Alcaldía de Marinilla, invirtieron $3.000 millones.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, resaltó que Marinilla, con una tradición musical que trasciende las fronteras del departamento, fuera la sede de este encuentro. Dijo que Antioquia Vive la Música es una de las representaciones más claras de dos principios básicos del Gobierno: la equidad y la identidad.

“Nosotros lo que queremos a través de Antioquia Vive la Música, es propiciar que esos talentos crezcan, se desarrollen. Y que en el futuro puedan no solo ser el desarrollo de las propias vidas de muchos de ustedes, sino serlo en una forma digna, en una forma que no solo les permita desarrollar su talento, expresarse artísticamente, sino que con eso también puedan tener económicamente, desde el punto de vista de la rentabilidad, una vida digna para ellos, para sus familias y para su entorno”, manifestó el gobernador.

Agregó que, en cuanto a la identidad: “Nos parece extraordinaria, nos parece muy necesario. En nuestro Gobierno, en los principios de nuestro Gobierno, fortalecer nuestra identidad, permitir la expresión de nuestra identidad. Un pueblo que no tiene identidad, no tiene hoy, no tiene ayer y no tiene mañana”.

Por su parte, Marcela Isabel Trujillo, Directora General del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, resaltó lo vivido en Marinilla durante estos tres días a través de las distintas manifestaciones artísticas.

“Veíamos la práctica del teatro el jueves, ayer todo lo que pasó alrededor de la danza y hoy los grupos de música que nos dejan absolutamente conmovidos por su capacidad interpretativa, por la capacidad de apropiarse de esos ritmos patrimoniales que están insertados también en nuestras memorias y en nuestra forma de ser colombiano, y que estos chicos y chicas muy jóvenes siguen interpretando y les siguen dando vida, y los siguen también dando cada uno desde su juventud, desde su mirada, nuevas formas, nuevas interpretaciones”.

A la fecha se han realizado seis encuentros subregionales: Norte, Suroeste y Urabá en el 2021 y Occidente, Nordeste y Oriente en 2022. Para este cuatreño, el objetivo es seis mil artistas en circulación, nueve encuentros subregionales y tres encuentros departamentales.