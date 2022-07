Así serán los cortes de agua este fin de semana en el Valle de Aburrá

EPM informó que para realizar una inspección subacuática al túnel que transporta el agua no tratada desde el embalse de La Fe hasta la planta La Ayurá, en donde se potabiliza el 50% del agua del Valle de Aburrá, será necesario interrumpir el servicio de acueducto a cerca de 2 millones de personas durante el fin de semana.

La interrupción de acueducto será escalonada por zonas y circuitos. Inicia a las 10:00 a.m. del sábado 23 de julio y se extenderá hasta las 10:00 p.m. del domingo 24 de julio de 2022.

El sector residencial se atenderá con 48 rutas de carrotanques y los clientes corporativos con 9 rutas de carrotanques. Adicionalmente, se instalarán tanques fijos en puntos estratégicos de Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella con capacidad de entregar de 2.000 a 5.000 litros de agua potable cada uno.

El túnel que será inspeccionado tiene una longitud cercana a los 9 kilómetros (8.578 metros) -una extensión similar a la del Túnel de Oriente- es una infraestructura fundamental para garantizar el abastecimiento de agua para los clientes de EPM en el Valle de Aburrá.

Estos son los sectores que no tendrán agua:

Estas serán las zonas de interrupción del servicio de acueducto:

Zona 1

Suroccidente – Medellín • Barrios: Las Mercedes; Los Alpes; La Palma; Las Violetas; La Loma de Los Bernal; Altavista; La Gloria; San Bernardo; Las Playas; Diego Echavarría; Belén; El Rincón, Colinas del Sur; Santa Maria 3; El Rincón; La Mota; El Rodeo; La Colina; La Hondonada; Diego Echavarría; La Loma de Los Bernal; Parque Juan Pablo II, El Rincón; La Colina; La Hondonada; (entre otros).

Zona 2

Suroriente – Medellín • Barrios: Las Vegas; Alcalá; El Portal; Uribe Ángel; Las Orquídeas; Alto De Misael; Zona Centro; Pontevedra; San Marcos; La Magnolia; Bosques de Zúñiga; Jardines; Zúñiga; Villa Grande; Santa Cruz; Colinas del Sur; Santa Maria 1, 2 y 3; San Fernando; La Esmeralda; Balcones de Sevilla; Simón Bolívar; Las Playas; Diego Echavarría; Campo Amor; Patio Bonito; Lalinde; Noel; Manila; La Mota; El Poblado; El Rodeo; Astorga; Cristo Rey; La Florida; El Castillo; Santa Maria de Los Ángeles; El Diamante No. 2; Los Balsos No. 2; Guayabal; Alejandría; Castropol; Santafé; Villa Carlota; Parque Juan Pablo II; La Colina; La Aguacatala, Zúñiga; El Diamante No. 2; El Castillo; Los Balsos No. 1 y 2; Alejandría; Las Lomas No. 1 y 2 ; El Poblado; La Florida; El Tesoro; Los Naranjos; La Asomadera No. 1 y 2; Castropol; San Lucas; San Diego; Villa Carlota; (entre otros).

Zona 3

Occidente de Medellín • Barrios: Santa Rosa De Lima; Juan XXIII - La Quiebra; Calasanz Parte Alta; Nuevos Conquistadores; El Salado; Campo Alegre; Santa Mónica; Betania; Las Independencias; Belencito; Antonio Nariño; El Socorro; La Pradera; Santa Teresita; San Javier No. 1; Veinte de Julio; San Javier No. 2; Barrio Cristóbal; Simón Bolívar; (entre otros).

Zona 4

Nororiente de Medellín • Barrios: Villa Hermosa; Manrique Oriental; El Raizal; Santa Inés; La Salle; Versalles No. 1; San Jose La Cima No. 2 S.E.; Las Granjas; (entre otros).

Zona 5

Municipio de La Estrella • Barrios: Bellavista; San Andrés; Centro; La Ferrería; Horizontes; Quebrada Grande; El Pedrero; Chile; La Chinca; Las Brisas; Caquetá; Ancón San Martin; Camilo Torres; El Dorado; Primavera; San Cayetano; Escobar; San Vicente; San Agustín; Monterrey; (entre otros).

Zona 6

Municipios de Itagüí • Barrios: Santa Cruz; San José; Las Mercedes; Los Naranjos; Satexco; Centro; Playa Rica; Asturias; La Gloria; Araucaria; Fátima; El Rosario; Artex; Villa Paula; Las Acacias; El Tablazo; Las Américas; Simón Bolívar; La Palma; Monte Verde; Pq. Cementerio Jardín Montesacro; Las Brisas; Glorieta Pilsen; San Isidro; San Juan Bautista; La Independencia; Camparola; San Pio X; La Unión; Santa Maria La Nueva; San Javier; Calatrava; Terranova; Santa Maria 2; La Aldea; Santa Maria 1; Ferrara; Balcones de Sevilla; El Progreso; Loma Linda; Ditaires; Triana; San Francisco; San Gabriel; 19 De Abril; Santa Catalina; San Antonio.; Santa María 3, La Hondonada; El Progreso; (entre otros).

Zona 7

Municipio de La Envigado • Barrios: Las Casitas; Primavera; Milán Vallejuelos; La Paz; El Dorado; Alcalá; Obrero; Zona Centro; El Trianon; Loma Del Barro; Pontevedra; San Marcos; La Magnolia; Bucarest; El Chingui, Loma de las Brujas, Loma del Atravesado; Zúñiga; La Pradera; El Dorado; Uribe Ángel; Obrero; La Sebastiana; Los Naranjos; Zona Centro; Mesa; La Inmaculada; Las Flores; La Magnolia; Las Antillas; San José; La Mina; El Salado; San Rafael; (entre otros). Zona 8 Centro Oriente de Medellín • Barrios: Miraflores; Alejandro Echavarría; Los Cerros - El Vergel; Bombona No. 2; Barrios de Jesús; Cataluña; Loreto; La Milagrosa; Barrios de Jesús; La Asomadera No. 3; Cataluña; (entre otros).

Zona 9

Municipio de Sabaneta • Barrios: Aliadas del Sur; Ancón Sur; Betania; Calle del Banco; Calle Larga; El Carmelo II; Entreamigos; Holanda; La Barquereña; La Florida; Lagos de La Doctora; Las Casitas; Los Alcázares; Los Arias; Manuel Restrepo; Maria Auxiliadora; Nuestra Señora de Los Dolores; Paso Ancho; Playas de Maria; Prados de Sabaneta; Promisión; Restrepo Naranjo; Sabaneta Real; San Joaquín; San Rafael; Santa Ana; Tres Esquinas; Vegas de La Doctora; Vegas de San Jose; Villas del Carmen; Virgen del Carmen; (entre otros).

Zona 10

Municipio de Medellín (horario nocturno) • Barrios: Betania; El Corazón; Nuevos Conquistadores; Las Independencias; Veinte De Julio; El Salado; Eduardo Santos; Santa Margarita; Olaya Herrera; Juan XXIII - La Quiebra; Cucaracho; Nazareth (San Cristóbal); Monteclaro (San Cristóbal); Palenque; (entre otros).