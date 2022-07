En barrio San Mateo denuncian problemas en obra de alcantarillado

Una obra de reposición de red por parte de la empresa operadora del acueducto, en la zona del barrio San Mateo, está generando problemas sanitarios, por el desbordamiento de las aguas servidas y de alcantarillado.

La presidente de la Junta de Acción comunal, Flor Gelves, señala que, con cada lluvia, se producen malos olores, la invasión de las aguas en algunos hogares y que los encargados de los trabajos cumplan con los tiempos.

“Los trabajos no se están haciendo debidamente como es porque era un cambio, no tanquillas nuevas, se nos presentó que se nos inundaron las alcantarillas, el trabajo que han venido desarrollando y hubo por decirlo así, desechos fecales para toda la comunidad, gestionamos un documento, Aguas Kapital se ha hecho presente, pero no ha querido convocar a la comunidad”.

Añadió que, “hasta la presente no hemos tenido un empalme con ellos para saber, llovió se llenaron las tanquillas, se reunieron aguas limpias, contaminadas y no vienen a darnos solución”.

La vocera comunal destacó la importancia de la obra, pero pide que se tomen los correctivos urgentes.