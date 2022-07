Vecinos de Manga cerrarán el barrio si Alcaldía no interviene puente Román

Se realizó debate de control político en el Concejo de Cartagena sobre el mal estado de los puentes de la ciudad. Los cabildantes citantes: Liliana Suárez del partido ASI y Rodrigo Reyes del partido Conservador, iniciaron la sesión sin la presencia del secretario de infraestructura, Luis Villadiego, quien no asistió, argumentando mediante una excusa que se encuentra de vacaciones.

“Los secretarios a través de varias figuras se están excusando para no darle la cara a los debates de control político y este no es cualquier tema, es un tema de ciudad, el ingeniero Jorge Rocha dice en un informe que no sabe por qué los puentes aún no se han caído, por eso con este debate queremos dejar constancia de que es urgente intervenir los puentes en mal estado”, djo Rodrigo Reyes.

Los concejales David Caballero del partido Conservador, Lewis Montero del partido de la U y Wilson Toncel de Cambio Radical, pidieron acciones concretas y urgentes para el arreglo de los puentes.

“Le pido a la administración que se solucione el problema con Edurbe y no a través de licitación pública, que demora entre 4 y 5 meses en ser adjudicada, y los puentes son prioridad, no dan espera”, manifestó Caballero.

Por su parte, el concejal Wilson Toncel se refirió al arreglo que hicieron en el puente Las Palmas., “Hace un año se realizó audiencia pública en el barrio Manga, en donde se le pidió a la administración firmar un compromiso y esta se negó. En la misma audiencia los concejales advirtieron que el arreglo propuesto del puente Las Palmas, el cual inicialmente sería temporal, se convertiría en permanente y hoy el tiempo nos dio la razón” dijo Wilson Toncel.

En el mismo tema, el concejal Sergio Mendoza del partido Alianza Verde se refirió al puente del barrio San José de los Campanos que también se encuentra en mal estado y pidió que todas las actas de lo expuesto por los ciudadanos durante la sesión informal, se envíen al secretario de infraestructura y a los organismos de control.

En la sesión informal se escucharon a los representantes de la JAC de Manga y del barrio San José de los Campanos.

Los ciudadanos del barrio Manga manifestaron que por su propia cuenta han realizado inventarios y reparación de los huecos en puentes y vías del barrio, sobre los cuales la secretaría de infraestructura afirmó mediante un oficio que en septiembre de 2021 iniciarían los arreglos, sin embargo a la fecha, no se ha realizado la obra.

Además, anunciaron que tomarán medidas drásticas como el cierre del Puente Román, en caso de no ver resultados en 15 días a partir de hoy y que no va a haber ningún pago del impuesto predial por parte de la comunidad de Manga como medida transitoria por el abandono de la administración con el barrio.

A los cuestionamientos realizados por los concejales, Fernando Abello, director de la oficina de Gestión de Riesgos y Desastres, respondió que tienen identificados 7 puentes en mal estado: Román, Bazurto, Las Palmas, Jiménez, puente Heredia, tanto el viejo como el nuevo, a los cuales les han hecho 3 evaluaciones, con informes y seguimientos de mitigación y acciones preventivas y correctivas.

La concejal Kattya Mendoza del partido Liberal, le pidió al director de Riesgo claridad en su presentación, pues en el informe muestra que aproximadamente Abello ha remitido 8 informes a infraestructura mes a mes, donde informa la situación de los puentes y el desastre que puede ocurrir.

“El director, el 6 de julio de 2021 remite a infraestructura los CDP para arreglo de los puentes y el 30 de diciembre se los devuelve infraestructura argumentando que no hay tiempo, lo que quiere decir que si hay los recursos, lo que falta es gestión”, dijo Mendoza.