Constructora no responde por los predios de más de 150 familias en Madrid, C/marca

Más de 150 familias pidieron con pancartas, banderas y arengas que se investigue a la constructora Vector Cuadrado S.A.S por los incumplimientos en la entrega de unos lotes urbanizados que compraron desde hace más de 8 años en el municipio de Madrid, Cundinamarca.

En diálogo con Caracol Radio, Martha, una de las afectadas, manifestó que invirtió más de 60 millones en un predio y lo que ha hecho la constructora es dilatar la expedición de las escrituras.

"Yo compré un lote en 2015 y me dijeron que en un año me hacían la escritura, saqué un crédito y fui en socia con mi hija. Después de ese año pasó el tiempo y a la fecha no nos han entregado nada" manifestó la afectada.

Además, las familias le hicieron un llamado a Fiscalía para que investiguen este caso que se presume tendría más afectados en el país.

"Queremos que más personas se unan a este proceso si han comprado en Vector Cuadrado. Le hacemos un llamado al señor fiscal general Francisco Barbosa para que investigue, porque la Alcaldía no nos ha querido escuchar. Necesitamos que nos ayuden porque quieren vender nuestros el predios e irse del país" señaló una de las afectadas.

En Caracol Radio nos comunicamos con la Alcaldía de Madrid, Cundinamarca, desde la administración manifiestan que apoyarán todo el proceso jurídico aportando pruebas y documentos sobre la constructora Vector Cuadrado.

“Actualmente en el marco del proceso de investigación y por las denuncias de la comunidad, suspendimos el certificado de urbanizador a la Sociedad Inmobiliaria Vector Cuadrado SAS, por lo cual no pueden desarrollar proyectos inmobiliarios en el municipio de Madrid” señaló la administración municipal.