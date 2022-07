Indignación por Cajacopi remitir a paciente con cáncer a Barranquilla

Duros cuestionamientos a la EPS Cajacopi en el municipio de El Cocuy, tras no tener convenios con hospitales del departamento Boyacá y la ciudad de Bogotá para el traslado de una paciente que tiene un tumor. La EPS decidió remitirla a Barranquilla sin garantías.

“El Cocuy está a 1000 km de distancia de Barranquilla de por Dios, eso no le cabe en la cabeza absolutamente a nadie, entonces como Cajacopi no tiene convenios ni Bogotá, ni Tunja, ni Duitama y menos en Sogamoso. La paciente no aguantaría el viaje hasta la costa”, expresó el acalde del municipio, Tomás Ruíz.

El mandatario sostuvo que se había presentado la misma situación hace 3 meses con otra paciente que lamentablemente falleció al no confirmarle el traslado Cajacopi.

“Son campesinos muy humildes y aún no se sabe si el transporte lo tiene que pagar ellos o la EPS, un vehículo de Soatá dura de 10 a 12 horas de viaje, y debe llevar acompañante, los gastos son elevados. Hago un llamado a la solidaridad para que Cajacopi preste un servicio digno para nuestra gente”, expresó el alcalde.