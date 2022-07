Iderbol garantiza apoyo a surfista Freddy Marimón

Llegaron las buenas noticias para Freddy Marimón, quien recibe un importante apoyo por parte de la Gobernación de Bolívar e Iderbol, garantizando su participación en el US Open a realizarse del 8 al 11 de septiembre en California, Estados Unidos.

Igualmente tiene asegurada su participación en el Mundial de Surf Adaptado, que se llevará a cabo en el mes de Diciembre en el mismo país, gracias a la gestión del gobierno bolivarense.

Para el Gerente de Iderbol, Pedro Alí Alí, es de gran satisfacción garantizar su participación porque “Hemos visto la preocupación en Freddy y en su equipo de trabajo, por eso nos reunimos para ratificarle nuestro apoyo a través de la Gobernación de Bolívar. Freddy lleva muchos años con nosotros, siempre lo hemos apoyado, él hace parte del equipo de Iderbol, actualmente tiene un contrato hasta el mes de diciembre; estamos garantizando su participación en los dos eventos internacionales y esperamos que traiga muchos triunfos”.

Por su parte Freddy Marimón, afirma que “Al enterarme que participaría en el US Open, no tenía los recursos necesarios, toqué varias puertas pero no había nada concluso y hoy recibo con alegría esta noticia de parte de Iderbol. La verdad es muy importante este evento porque será fundamental para mi preparación al mundial. Espero dar triunfos a Cartagena, Bolívar y Colombia”.