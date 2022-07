Tendero en Barranquilla trabaja escoltado por el Gaula debido a extorsiones

Un tendero del suroccidente de Barranquilla está siendo escoltado día y noche por soldados del Gaula del Ejército a raíz de las extorsiones de las que está siendo víctima por parte de la banda 'Los Costeños'.

El comerciante contó cómo está siendo amenazado por presuntos integrantes del grupo delictivo, motivo por el cual tuvo que pedirle ayuda a las autoridades debido a que los extorsionistas le están exigiendo la suma de 20 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida.

"Hace tres meses me están amenazando, y cada día son peores, no puedo salir de la tienda, aquí hay muchachos del Gaula vigilando, sin embargo, los sujetos (extorsionistas) dicen que como vean a mi hijo o a mi hija que están estudiando me los van a matar, es difícil esta situación", explicó el comerciante.

Sumado a esto, el tendero señaló que hace unos días los soldados del Ejército capturaron a un sujeto que iba a atentar contra la tienda.

Caracol Radio conoció que alias 'El Menor', presunto integrante de 'Los Costeños', estaría detrás de las extorsiones contra el comerciante.

El general Luis Carlos Hernández, comandante de la Policía de Barranquilla, indicó que ya están articulando estrategias para que alias 'El Menor', quien se encuentra recluido en una cárcel de la ciudad, sea enviado a una celda fría, donde estará incomunicado.