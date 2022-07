Niños reman en canoas hasta sus colegios en el sur del Magdalena

La ola invernal tiene afectados a los habitantes del municipio de El Banco, sur del Magdalena, desde lanzan un S.O.S para que la Administración departamental se apersone de la denuncia sobre 200 niños que, con remo en mano, tratan de llegar a sus primeras semanas de clases en canoas y lanchas.

El caso se presenta en el corregimiento El Cerrito, zona rural de esa municipalidad, donde luego de varios días de inundaciones por el rompimiento de los muros de protección, el sector educativo se han visto afectado.

"La corriente del río Magdalena tiene bajo el agua las calles y algunos colegios de rurales de El Banco, donde los niños en ocasiones deben utilizar canoas para llegar a las escuelas y ver sus clases", denuncia la comunidad.

Los habitantes del municipio indicaron que los menores "se ven obligados a remar durante varios minutos para arribar a la institución José de la Paz, Vanegas, sin ninguna ayuda por parte de la Gobernación de Carlos Caicedo ni la Alcaldía".

"Unos cien estudiantes que están en el corregimiento, me dicen que no pueden venir a la escuela porque en esa zona el agua todavía los tiene inundados y no tienen la forma. Algunos se arriesgan en venir y deben utilizar canoas para llegar", refiere una docente del centro educativo.