Mil personal podrían desplazarse en Cañasgordas para huirle a la violencia

El temor de la población de la zona rural de Cañasgordas, en la frontera con los municipios de Peque y Uramita, tiene su origen en los recientes hechos de violencia.

Hace 15 días se reportó un enfrentamiento entre el Ejército y actores armados en el corregimiento Juntas, 8 días después hubo un hostigamiento en Peque que dejó a una civil fallecida, ese mismo fin de semana se conoció un ataque a la fuerza pública en donde murió un policía y otro atentado en Cestillal.

El alcalde de Cañasgordas, Aicardo Urrego, está preocupado por sus habitantes y advierte de desplazamientos paulatinos.

“Hay personas que se han acercado a decirme que se quieren ir por la situación de orden público, yo no puedo minimizarlos y me preocupa que la gente se me empiece a ir. Puede que no sea un desplazamiento masivo, pero que se comiencen a ir de a uno”, aseguró.

El mandatario le pidió ayuda a la Gobernación y a la fuerza pública para acompañar a la comunidad de Cañasgordas y de ese cañón del Occidente de Antioquia, ante el temor que genera la presencia y los actos de violencia de los grupos armados.