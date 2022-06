Árboles caídos y dos viviendas afectadas tras fuertes lluvias en Cartagena

Tras un barrido realizado con organismos de socorro, los 120 Comités barriales de emergencia (COMBAS) que operan en Cartagena, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que fueron reportadas tres emergencias tras la lluvia que cayó en la ciudad.

Tres árboles caídos ocasionaron igual números de emergencias y afectaron a dos viviendas. El primer caso fue reportado en el barrio El Socorro, en donde un árbol cayó en medio de la calle, afortunadamente sin consecuencias materiales.

En Olaya Herrera, sector Zarabanda, cayó otro árbol, afectando una vivienda en la que residen 9 personas, entre ellos 5 niños. La OAGRD llegó al sitio de la emergencia y entregó asistencia humanitaria a la familia. El tercer caso se registró en el barrio Boston, con otro árbol que causó daños en una vivienda, hasta allí llegó el cuerpo de Bomberos de la ciudad.

Fernando Abello, director de la OAGRD, señaló que la atención de estas emergencias está siendo coordinada por el PMU virtual que funciona en la ciudad desde 2020, tras levantar el PMU presencial que se instaló por la alerta de tormenta tropical que, afortunadamente, ya no rige sobre la ciudad de Cartagena.

"Constantemente estamos evaluando estas alertas meteorológicas, y no por el hecho que la alerta de tormenta tropical ya no esté vigente no quiere decir que bajamos la guardia. Estamos en época de lluvias y en cualquier momento se pueden presentar fuertes precipitaciones y vientos, por ello llamamos a la ciudadanía a acatar las principales recomendaciones para evitar episodios amargos", dijo el funcionario.

La OAGRD invitó a la ciudadanía a poner especial atención a los árboles en propiedad privada. La entidad recordó que el mantenimiento de los mismos, la poda y la tala en situación de riesgo corresponde a los dueños del predio en donde esté ubicado.