Otro caso de golpiza en estación de Girón

Se trata de un joven de 24 años de edad que está detenido por el delito de hurto en la estación principal de Policía del municipio de Girón.

Sus familiares, denuncian que en menos de ocho días ha recibido dos fuertes golpizas y varias heridas con cuchillo por parte de otros detenidos que permanecen en la misma celda.

De hecho, que para trasladarlo de celda, el grupo de agresores le exigió una transferencia por el valor de $50.000 y aunque la hicieron, no fue trasladado.

Lea aquí:

"Le han dado varias golpizas, yo lo he ido a ver y tiene morada y reventada la cara. También tiene cortadas de puñaladas y lo metieron en una celda en donde no puede estar porque lo siguen golpeando. Me dijeron que pagara a una cuenta cincuenta mil pesos para que lo sacaran de ahí, los pagué pero sigue en el mismo sitio y corriendo el riesgo de que lo maten", dijo Francy Hernández, mamá de la víctima.

Dijo que similiar al caso del detenido en Piedecuesta en donde el abogado Julián Duarte afirmó que hay mafias dentro de las estaciones en donde se les exige dinero a sus familiares, su hijo ha estado en constante peligro de morir y por eso clama que sea trasladado a una cárcel.



Sobre este nuevo caso de golpiza dentro de la estación de Girón, la Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que investigarán la situación y que en próximas horas habrá un pronunciamiento.