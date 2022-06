En Hobo-Huila, si habrá corralejas en marco de las fiestas de San Pedro

La corraleja en esta localidad se tiene prevista la celebración de uno de los eventos más esperados por sus habitantes para este fin de semana como actividad central.

También la celebración y coronación del Reinado Municipal de las festividades sampedrinas a realizar en este municipio.

Pese a lo sucedido en el municipio del Espinal en el Tolima, los habitantes de la localidad de El Hobo se reúsan a suspender el evento taurino, considerando que es una feria que no se puede comparar con lo sucedido en el vecino departamento, ya que la estructura de palcos no existe.

El mandatario local Juan Carlos Perdomo, afirmó que “no podemos comparar lo sucedido en Tolima, además lamento lo acontecido en esta feria, que enluta a familias asistentes, pero lo que se realizará en El Hobo, no es más que el encierro de un campo donde no será un toro de casta, es solo animal de los que sacrifican en los mataderos “anunció el mandatario en Caracol Radio.

Desde ya se prevé algunas manifestaciones de animalistas que piden a la organización suspender el evento, no por temas estructural, sino dentro del contexto de maltrato animal que no se puede seguir presentando.