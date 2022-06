Grupo APH aclara no tener relación con la Primera Línea, pide no ser estigmatizado

APH Marchantes nació en una movilización del Día del Trabajador hace un año. La idea surgió de la preocupación de unos jóvenes de Medellín por brindar asistencia paramédica durante las movilizaciones.

Con el estallido social tras la propuesta de reforma tributaria del exministro Carrasquilla, resolvieron salir a apoyar a las personas heridas en medio de las protestas. Con el informe de inteligencia entregado a Caracol Radio, en donde se relaciona a los APH y Escudos Azules como parte de la 4 Línea, los voluntarios se sientes estigmatizados.

Johan, así le llamaremos en esta nota, le confesó a Caracol Radio que ellos no tienen ningún tipo de vínculo con los grupos radicales, y que tampoco apoyan los actos de violencia, como al parecer pensarían las autoridades.

“Nosotros no tenemos ningún tipo de relación con Primera Línea, tampoco atacamos a la Policía, de hecho estamos al servicio de ellos. Siempre hemos mantenido una posición neutral, no irnos con pensamientos radicales”.

Los APH Marchantes, inclusive, manifiestan que han sido agredidos por las autoridades. Ellos tienen autorización para ayudar con la evacuación de la Universidad de Antioquia en momentos de tropel. En una de esas jornadas, Johan supuestamente fue intimidado por la fuerza pública, por sospechas de que llevaba artefactos explosivos.

“Me dijo que yo no tenía “que hijueputas hacer ahí”, discúlpame la expresión. Me dijo que no tenía por qué estar evacuando gente. Yo le contesté que era de primeros auxilios, porque estaba sacando el bollilo y los compañeros me estaban cerrando, así que lo que hago es correr”, indicó.

En ese momento Johan le expresó al oficial que hacía parte de una organización de APH, pero al parecer hizo caso omiso. “Me arrebata el bolso y tira mis implementos médicos al suelo. Iba en búsqueda de papas bomba e implementos que me comprometieran con primeras líneas”.

¿Cómo se financian? Esta es una de las denuncias del informe obtenido por Caracol Radio, según el cual al parecer la 4 Línea recibe apoyos económicos de otras estructuras de los grupos radicales.

Johan, de APH Marchantes, niega que sea así. “Íbamos a muchos lugares en los cuales nos ofrecían gasas y otros implementos médicos, o también nos necesitaban y era un canje. En los conciertos de las movilizaciones la entrada era un donativo para APH o personas en situación de calle”.

Uno de los compañeros de APH Marchantes, en una de las movilizaciones, fue conducido al CTP de la Fiscalía, pero posteriormente liberado.

Denuncia este grupo de jóvenes que han recibido aparentes disparos de la fuerza pública. Piden, con este comunicado, que no sean estigmatizados porque además de hacerles una mala imagen, pueden tener problemas legales.

Johan, no obstante, manifiesta que no tienen capacidad de confirmar si otros grupos de APH sí tendrían relación con la Primera Línea.