Hoy es el Día del Aguardiante Tapa Roja en Ibagué

El aguardiente Tapa Roja es considerado como un símbolo histórico de la cultura tolimense por ese motivo desde el año 2013 se estableció por medio de una ordenanza de la Asamblea departamental que en el marco de las festividades este año de la versión 48 del Festival Folclórico Colombiano se celebrará el Día del Aguardiante Tapa Roja, así lo indicó el gerente de la Fábrica de Licores del Tolima Franz Bedoya.

La Fábrica de Licores ha tenido un crecimiento importante en lo que va corrido de año teniendo ventas por este semestre que superan los 800 mil millones de pesos.

La entidad ha venido teniendo un desarrollo comercial que ha permitido que se posicione en mercados nacionales e internacionales y de esta manera impulsar la venta de licor del Tolima en todo el país.

Por esta época del año se recomienda la ciudadanía no comprar el aguardiente en lugares no autorizados, verificar que sea de buena calidad y no atente contra su salud.