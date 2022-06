Se cayó venta de acciones de EPM en TIGO UNE

Con cuatro votos en contra y tres a favor el Concejo de Medellín tumbó el proyecto de acuerdo propuesto por la administración municipal para que se autorizara la venta de las acciones que tiene a EPM en TIGO UNE.

Simón Pérez uno de los concejales que voto negativo explicó que no hay claridad con respecto a qué va a pasar con los empleados luego de la enajenación de las acciones y además cuestionó los motivos por los que Millicom quiere seguir en el negocio.

"Milicom no quiere seguir del negocio porque su conocimiento le ve futuro, pero entonces nos preguntamos, será que están sacando la plata por otro lado. Si no hay dividendos y les interesa el negocio, yo veo dos opciones, o Millicom ve proyección de dividendos a futuro y por eso no se quiere salir, a pesar de que había voluntad de comprar, por parte del municipio o no las veo futuro, si no que las tiene hoy y las está sacando por debajo", manifestó el corporado Pérez.

Por su parte, Jorge Carrillo, gerente de EPM, dijo que como empresa aceptan la decisión del Concejo.

"No se pudo hacer en esta oportunidad pues habrá que buscar vehículos nuevos, nosotros insistieron en que esta discusión debe darse. Lamentamos mucho el resultado, lo respetaremos, esto no es de poco impacto, es de 2,5 billones de pesos, que debían ir a un plan de inversiones en infraestructura que va para los usuarios de EPM. Esto no va ni para la Alcaldía, ni para la administración y se perdió el foco de esta discusión lastimosamente", expresó Carrillo, gerente de EPM.

La compañía manifestó que buscarán otras fuentes de financiación para llevar a cabo el plan de inversiones del 2022 al 2025, mientras que insisten en el trámite del proyecto de acuerdo en el Concejo de la ciudad.