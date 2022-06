Comenzó el aumento de casos de COVID-19 en Ibagué

Desde hoy iniciaría en el país la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 a la población de 12 a 49 años bajo recomendación médica, por lo que solo podrán acceder los ciudadanos a los que un profesional considere la aplicación.

En materia de cifras, en Ibagué se ha observado un incremento de casos confirmados en las dos últimas semanas.

“Nuestra Capital Musical no ha sido ajena a este incremento, pues veníamos registrando 13 casos en la semana de 22 al 28 de mayo; 25 casos en la semana del 29 de mayo al 4 de junio; 59 casos en la semana del 5 al 11 de junio y 67 casos en la semana del 12 al 16 de junio del 2022”, dijo Johana Aranda, secretaria de Salud.

Pese a que han aumentado los contagios, la tasa de mortalidad ha estado estable. Sin embargo, continúa el riesgo en las personas que no tienen la cobertura de inmunidad suficiente, principalmente en los niños que no se han vacunado y en los adultos mayores de 50 años que no están al día con sus dosis correspondientes.

En cuanto a los casos de mortalidad, en la capital del Tolima se registró cero muertes en abril, tres fallecimientos en mayo y en junio y hasta la fecha una persona fallecida por causa del virus.