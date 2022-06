"Agradezco a las mujeres y hombres que votaron por Petro", diputado de Caldas

Jorge Hernán Aguirre, diputado por el Partido Liberal en Caldas, en diálogo con Caracol Radio, agradeció a los hombres y mujeres que creyeron y votaron por Gustavo Petro a la presidencia de la República.

Expresó que, "Caldas no fue ajeno al llamado que les realizamos a los ciudadanos en todas las regiones del país, independientemente de quien tuvo más votos o no en las urnas, estoy hablando específicamente de Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial y así mismo con el doctor Rodolfo. Pero yo creo que hoy es el inicio de un proceso que se ha venido gestando hace algún tiempo en Colombia, ya se están buscando nuevos liderazgos en los distintos departamentos, donde se debe entender que las maquinarias no siempre pueden poner las condiciones", manifestó el político.

Y agregó, "nunca se le escuchó ni a directivos, ni a equipo cercanos de Gustavo Petro, hacer comentarios negativos de Aerocafé. Yo creo que ahora lo que queda, es que pensemos en ese proyecto y muchas otras cosas más como vías, conectividad, generación de empleo y recursos para los municipios y el departamento por lo que ahí debe de estar la habilidad del gobernador que le queda poco más de un año para generar estrategias y consolidar proyectos", concluyó.

