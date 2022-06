Suaza, Huila cancela festividades por incumplimiento de vacunación covid-19

Huila sigue rezagado en la vacunación contra covid-19, de los 37 municipios del departamento, solo uno cumple con las medidas dictadas por el Gobierno Nacional, situación que tenía bajo la mira a los municipios donde se adelantan diferentes actividades culturales lo que propenderá los contagios de covid-19.

Ante esta situación, el secretario de Suaza, Deiber Rodriguez, dio a conocer que las festividades de San Juan y San Pedro se suspendieron.

“Hoy queremos comunicar la suspensión de las festividades de San Pedro… Tenemos dos puntos por la cual hemos llegado a no hacer San Pedro, se organizó con el comité de Junta con el que estábamos organizando el tema sampedrino… algunos motivos, hemos decidido que no van por el tema de vacunación, no logramos la inmunidad de rebaño”, explicó el funcionario.

Es de recordar que desde el Gobierno Departamental, se ha indicado que el próximo 20 de junio, luego de elecciones, se definirán las medidas que se tomarán en aquellas localidades que no han cumplido con el avance en la vacunación contra el virus pandémico.