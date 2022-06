Deuda de Transcaribe con sus operadores es de 52 mil millones de pesos

En continuidad y conformidad con lo establecido en el acuerdo 053 de 2021 (reglamento interno) la directora del DADIS, el director del DATT y el gerente de Transcaribe, sustentaron su informe de gestión ante la plenaria.

El gerente encargado de Transcaribe, Mauricio Hernández, entregó el informe de gestión del sistema hasta mayo de 2022, donde resaltó que la deuda del SITM con sus operadores es de 52 mil millones.

El transporte diario de más de 110 mil personas se encuentra al borde de un colapso por la falta de recursos y el déficit que está consumiendo al sistema. “Estamos comprometidos, somos un equipo que trabajamos por movilizar a los cartageneros y tenemos un avance del 46% desde que comenzamos”.

El concejal Carlos Barrios aseguró que sin el compromiso del ente central para sacar adelante al sistema de transporte masivo. “Pueden traer al que sea, pero sin recursos y compromiso no se puede hacer nada. El panorama del SITM es oscuro”.



Por otro lado, el concejal David Caballero dijo que no es viable seguir abriendo nuevas rutas si no hay un control en la ciudad. El cabildante conservador pidió controlar la tarifa técnica de los operadores, quienes a pesar de la deuda existente, ellos han recibido millones de la mano de los cartageneros.

En la misma medida, el concejal Cesar Pión enfatizó en que la corporación esta presta a aprobar los recursos que necesita el SITM para poder pagar sus deudas y poder prestar un servicio digno a los cartageneros.

El gerente de Transambiental, Mauricio Sandoval, aseguró que el 30% de los buses están parados porque no tienen como hacer el mantenimiento y que nadie le apuesta al sistema porque no confían en él. Por eso solicitaron una mesa de trabajo para buscar una estrategia que salve al sistema.