Víctor, un papá que explica porque su hijo lo acompaña a trabajar a Abastos

Don Víctor hace más de 25 años trabaja en la Central de Abastos, tiene un hijo de 14 años y él nos contó que algunos fines de semana, lo lleva a la central para que le colabore en su trabajo, asegura que jamás lo ha forzado y que en esta temporada de vacaciones prefiere que su hijo este con él y no en casa solo.

"Me parece correcto que las entidades le estén poniendo la lupa a este tema tan importante, pero también es importante resaltar que muchos niños no viene como tal a trabajar sino acompañar a sus padres, ese es mi caso, yo tengo un hijo de 14 años y el viene algunos fines de semana o por vacaciones, él me dice que se siente inútil y que quiere hacer algo, quiere aprender desde pequeño y no le puedo negar que haga eso", dijo

A pesar de esto, Víctor no niega que en la Central hay varios casos de trabajo infantil.

"Hay otras situaciones que realmente si amerita una denuncia como estas, es importante que las entidades se preocupen por el bienestar de los niños, hay que mirar el problema de fondo porque de pronto, muchos niños no tiene la capacidad económica de solventar sus necesidades y por eso lo hacen", aseguró.

Por supuesto, este relato es una de las tanta aristas que tiene esta problemática y lo que piden los trabajadores de la Central es que no solo se hagan operativos en este lugar, si no también en otras plazas de mercado y en general en toda la ciudad.