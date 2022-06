En Cartagena Minsalud entregó balance de acciones durante la pandemia

En la versión 28° del Foro de Salud de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) en Cartagena, el Ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, hizo un recuento desde el día que se posesionó como ministro, los 27 meses que lleva en el cargo (mismo tiempo que lleva la pandemia), una evaluación de lo logrado por el sector durante este tiempo y dejó la ruta trazada para quienes lleguen desde el próximo 7 de agosto a liderar los procesos nacionales, especialmente en el área de la salud.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Inicialmente hizo una presentación suya, a título personal, sobre los diferentes roles que cumple desde su labor.

Coronavirus en Cartagena: 179 nuevos casos y no hubo fallecidos

“Yo no tuve la oportunidad de tener foro inaugural porque a 3 días de haberme posesionado nos cogió la pandemia, pero sí me voy a despedir y esta es mi despedida: Yo soy el ministro, pero en mi vida me han tocado varios roles: mi esposa Liz me dice “ya tú tienes hígado de político”, pero lo tengo porque hay que producir mucha bilis para metabolizar tantas cosas que afrontar en el día a día. Este es uno de mis roles”.

“Todavía no he perdido y espero no perder esa mente de investigador que construí durante 20 años, y tengo un tercer componente que lo llevo muy adentro y no quiero perder, y es el corazón de médico. Entonces les voy a hablar, con estos tres, de la historia, del legado que dejamos, y del futuro”, prosiguió Ruiz.

Con respecto al legado, dijo que esta historia de la pandemia para Colombia empezó hace 27 meses, el 6 de marzo de 2020, tan solo tres días después de haberse posesionado como ministro de salud. Para entonces, el presidente Iván Duque le dio unas instrucciones que debieron cambiar con la emergencia. Recontó, analizó y evaluó lo hecho durante esta crisis que vivió el mundo y Colombia, lo cual trascendió a una crisis sanitaria e impactó la economía.

“Y empieza uno a preguntarse, ¿cómo lo hicimos? ¿lo hicimos bien o mal? ¿qué cosas habríamos podido cambiar? Mirándolo en perspectiva, ya a la luz de lo que pasó en otros países, uno empieza a revisar las fortalezas y los retos de Colombia para afrontar situaciones como estas”, agregó.