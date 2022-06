“Minería sí, pero no así”, es la premisa de la movilización del 28 de junio

La organización Fuerzas Vivas de Marmato, anuncia una nueva movilización pacífica, que está motivada por lo que señalan como una grave amenaza territorial que representan los proyectos mineros que realiza actualmente Caldas Gold S.A.S. hoy ARIS GOLD.

“Cuando llegó la empresa nueva, ellos hicieron la exposición de sus proyectos, en esas exposiciones había un proyecto que se llama el Túnel del Higuerón, el cual está a 500 metros del casco urbano, donde piensan sacar por ahí gases tóxicos del proyecto de minería subterránea, el cual va a afectar a una comunidad en general porque está a 500 metros del casco urbano. Sentido común es lo que le pedimos a la empresa, porque están afectando y van a afectar a la comunidad marmateña”, indicó Jesús Alberto Gallego, concejal de Marmato.

Señala que, en meses pasados, antes de que comenzaran con el proyecto, hicieron una movilización en la que participaron 1.500 personas para que suspendieran el inicio de la intervención, ya que señalan, este afectaría notablemente la calidad de vida de los ciudadanos, sin embargo, la empresa ha seguido con las obras.

“Les dijimos, analicen bien para que puedan hacer ese proyecto por otro lado, porque en ese sector van a afectar demasiado a la comunidad. No quisieron escuchar a esas 1.500 personas que se movilizaron ese día y por eso hoy estamos acá, por eso le exigimos a la empresa que cuando vayan a hacer sus proyectos, que primero tengan en cuenta lo social, a la comunidad y nuestra permanencia, porque de Marmato no nos queremos ir, y no nos vamos a ir por ningún motivo”, resaltó el corporado.

Con estos antecedentes, piden a la Gobernación de Caldas, a Corpocaldas, la Procuraduría delegada para asuntos ambientales, y a la Defensoría del Pueblo, que asuman, como autoridades ambientales, el control sobre estas acciones e intervenciones en el territorio.

La convocatoria para la movilización que señalan es por la defensa del territorio marmateño, tendrá lugar el próximo 28 de junio.

