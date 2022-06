Médicos de Cúcuta en alerta por aumento del contagio de COVID-19

Tan sólo en unos días se han incrementado el número de casos de COVID-19 en la ciudad de Cúcuta, debido a la flexibilidad en las medidas que han sido decretadas por el Gobierno Nacional en todas las regiones del país.

Hace algunas semanas se registraban de dos a tres contagios diarios, sin embargo, en el último boletín epidemiológico entregado por el Instituto departamental de salud se evidencian 69 personas afectadas nuevamente por la pandemia.

El doctor Hugo Pérez médico de una clínica privada en la ciudad de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que esto genera una preocupación latente en el sector médico que continúa atendiendo a las personas que entran en crisis por el coronavirus.

“Se había advertido que se podía presentar una nueva ola del contagio en el país, y por eso es la necesidad de qué las personas acudan a los refuerzos de vacunación, esto de los refuerzos previene complicaciones y fallecimientos. El COVID-19 es un virus el cual no se ha ido, es una enfermedad que va a seguir en nuestra presencia y no se ha estudiado al 100%, no sabemos cuántas veces va a ser necesario vacunarnos y hacer los refuerzos correspondientes, también existe el tema de las variantes”, dijo el galeno.

Se ha reiterado llamada mantener las diferentes medidas debido a que la ocupación de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos UCI en estos momentos se encuentran en un 31%.