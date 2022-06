Más de 15 escuelas de Concordia recibieron alimentos del PAE en mal estado

Fue en un receso de clase donde los profesores de más de 15 escuelas de Concordia quedaron sorprendidos al ver el mal estado del refrigerio que a diario reciben los niños. En algunas instituciones educativas el producto llegó con hongos y en otros casos con doble etiqueta de fecha de vencimiento.

Según la denuncia, la irregularidad que puso en riesgo la salud de los menores ocurrió en las escuelas de Morrón, la Costa, Moritos, Morelia, Yarumal, Burgos Pepe Bernal, la Cristalina, las Ánimas, Rumbadero, La raya, Camilo González, la Arboleda, el Golpe, el Higuerón y el Socorro.

Robinson Hurtado Ardilla, concejal del municipio de Concordia explicó que las fechas de las etiquetas de fecha de vencimiento no cuadran "al parecer hay un tema de adulteración de las fechas de vencimiento".

En la escuela de Moritos, por ejemplo, se recibieron 12 tortas con hongos, además el empaque de la leche saborizada se encontraba rota. En Morelia se benefician 150 estudiantes, de ellos 92 no recibieron el alimento por el mal estado.

El Concejal cuestionó la contratación vigente que, según él, es de un valor de $297.605.095, de los cuales la gobernación aportó $197.000.000 y pidió una interventoría urgente de la entrega de los productos "incluso mandar unos plátanos verdes beaches. No es posible que un muchacho en una escuela que salga su recreo se encuentre con un banano en estas condiciones y le salgan con una torta vencida. Manifiestan algunos docentes que la leche que les entregaron esta semana estaba vencida, me parece un tema muy delicado y esa no es la razón de ser cuándo se contrató el producto en esta condición".