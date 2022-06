“Una utilización de lo que significan los derechos de las mujeres”

“Esto es simplemente una utilización de lo que significa los derechos de las mujeres para las Fuerzas Militares y en especial para el Batallón Ayacucho”, es la reacción de Alejandra Cárdenas, representante de la Fundación Polari, frente a las imágenes que circulan por redes sociales, en donde se muestra a varias mujeres desfilando en traje de baño por la plaza de armas de la institución, acompañadas de seis hombres vestidos de pantalón y camibuso de manga larga.

Ha resaltado la importancia de que se haga una restructuración de la perspectiva de género al interior de las Fuerzas Militares, enfocado en comprender la necesidad de no reproducir los estereotipos machistas que cosifican a la mujer.

“Yo creo que es importante resaltar que esto no es algo individual, no es algo fortuito, lo que responde es a unas prácticas machistas y misóginas dentro de las filas del Ejército, que ya habían sido denunciadas en meses pasados, esto es un claro ejemplo de cómo al Ejército no le interesa hacer un debate, tener un debate acerca de la necesidad de una perspectiva de género, sino que, de manera tajante se muestra cuál es el valor que tiene para ellos las mujeres al ser cosificadas por medio de un desfile en traje de baño”, dijo Cárddenas.

Con referencia al comunicado emitido por el Ejército Nacional, en donde señalan que fue una actividad familiar, advierte que es importante dimensionar lo simbólico que puede ser un acto como este, que lleva a continuar reproduciendo la visión de la mujer como objeto de diversión, sin importar el contexto.

