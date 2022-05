Acumulación de gases dificulta tareas de salvamento

La acumulación de gases en la mina La Mestiza, epicentro de una explosión en la zona rural del municipio de El Zulia, sería la causa principal de esta tragedia que tiene a catorce mineros atrapados en un socavón, y que dejo otro herido.

Desde el momento en que se presentó la tragedia las autoridades activaron una contingencia, también generaron las alertas en la red pública hospitalaria y una comisión de salvamento minero trabaja en las acciones para lograr llegar al socavón en medio de las dificultades que se han encontrado para la búsqueda de los trabajadores.

Uno de los socorristas dijo a Caracol Radio que "tenemos un herido, no se ha podido ingresar a la vereda El Albarico, hacen presencia en la zona los grupos de socorro y salvamento minero en el área, pero hasta que no se logre descender los gases no se puede trabajar, resulta riesgoso hasta para nosotros".

"Anoche no se pudo trabajar, la situación es muy compleja, no tenemos señales de como poder llegar a la zona, nos preocupa las condiciones en que los podamos encontrar y esperamos sea con vida" dijo uno de los funcionarios encargados de la misión.

Hasta el momento lo que han hecho las autoridades es trabajo de ventilación y estabilización del área donde se presenta la emergencia, apoyados por las acciones preventivas entregadas por las autoridades competentes.