Miércoles 25 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A la cárcel fue enviado Luis Felipe Pineda Osorio presunto autor del homicidio de la señora Lucila Dueñas Gallego de 72 años de edad en hechos que se presentaron en el municipio de Circasia.

El capturado no aceptó los cargos imputados por la fiscalía por el delito de homicidio agravado y la juez primera promiscuo municipal, con funciones de control de garantías del municipio de Circasia, determinó dictar medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, decisión que fue apelada por el abogado de la defensa.

Aumenta la preocupación por la situación de homicidios de mujeres en la que ya son ocho los casos en los diferentes municipios del departamento.

Sandra Castañeda, integrante del observatorio de mujeres, sostuvo que son varios años de denuncias sobre la situación, pero es poco el accionar de las autoridades. Añadió que faltan campañas enfocadas a la prevención y herramientas de denuncias efectivas para las mujeres víctimas.

Afirmó que las rutas de atención establecidas en el departamento no funcionan por lo que las mujeres desisten de denunciar cualquier hecho de violencia ante la falta de confianza en la institucionalidad.

El comandante de la Policía, Coronel Jorge Mauro Córdoba se pronunció sobre el macabro hallazgo en el corregimiento El Caimo donde fueron encontrados partes de un cuerpo humano.

Informó que entregaron todas las diligencias a Medicina Legal por lo que están atentos a la identificación, las causas de la muerte, pero fue claro que no hay conocimiento del sexo del cuerpo.

Aseguró que el hecho se investiga y se torna en homicidio se presume que sean partes faltantes de un cuerpo que fue hallado el fin de semana en el sector del barrio Génesis de la ciudad.

Respecto a los homicidios que ya son 66 en el departamento en lo que va corrido del año, indicó que en el reciente caso que se registró contiguo a ciudadela Comfenalco de la ciudad donde fue asesinado Christian Jefferson Hernández de 31 años de edad todo apunta a ajuste de cuentas puesto que la víctima tenía varios antecedentes judiciales entre esos por homicidio

La Policía del Quindío realizó el lanzamiento de la campaña ‘Todos con Voluntad, más seguros’ con el fin de reducir hechos delictivos en establecimientos de comercio

Las autoridades del departamento adelantan la estrategia desde el pasado fin de semana en establecimientos como bares, centros comerciales de la ciudad para evitar actividades delincuenciales.

El coronel Jorge Mauro Córdoba, comandante de la Policía del Quindío, informó que con el personal capacitado entregan recomendaciones a la comunidad respecto al consumo del licor y las pertenencias personales evitando ser víctimas de hurto. Además, resaltó que la estrategia estará enfocada en el centro de la ciudad, carrera 14 y 19.

Hoteleros en el Quindío se mostraron preocupados porque el cierre prolongado de la vía Ibagué Armenia afectará la temporada vacacional de mitad de año, temen cancelación de reservas.

El director de Cotelco, Eduardo Mejía manifestó que los cálculos más optimistas hablan de mínimo 45 días de cierre lo que claramente impactará la temporada turística de junio y julio porque además hay temor de los viajeros ante el riesgo de nuevos cierres

Por su parte el director ejecutivo de la cámara de comercio Rodrigo Estrada compartió la preocupación, pero no solo por la afectación al turismo sino al comercio, y a la agroindustria por los sobrecostos para el transporte de carga y por eso espera que el gobierno establezca soluciones en el corto plazo.

520 Policías, 54 agentes de tránsito, 50 reguladores y 13 apoyos del grupo de educación vial, custodiarán Armenia y regularán la movilidad en la jornada electoral del próximo domingo 29 de mayo así fue determinado durante consejo de seguridad en la alcaldía municipal.

En el Quindío, la Registraduría reitera el llamado a los partidos y campañas presidenciales para que no dejen para última hora la inscripción de los testigos electorales para las votaciones del domingo.

El delegado de la Registraduría, Claudio Pulido indicó que hasta el viernes las 5 de la tarde hay plazo para inscribir los testigos electorales que serán seis por cada mesa de votación.

Mañana jueves 26 de mayo se realizará el último comité de seguimiento electoral que será presidido por el alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, a las 10:00 a.m. en el auditorio Ancizar López, para ultimar detalles de la logística y preservación del orden público.

En el marco del Foro de Gerentes de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío, que contó con la participación de Luis Roberto Rivas, gerente de la Industria Licorera de Caldas, quien expuso la importancia de fortalecer la alianza entre el sector público y privado con un modelo de gobierno corporativo.

Antioquia es la región de Colombia que más consume ron, así lo reveló el gerente de la industria licorera de Caldas.

Hoy miércoles 25 de mayo, los puntos de vacunación contra la COVID- 19 en Armenia, se habilitan en los centros comerciales Calima, Portal del Quindío y en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, donde se aplicarán los biológicos Pfizer, Sinovac y Janssen

Hoy miércoles 25 de mayo, el equipo de vacunación extramural de Red Salud Armenia realizará la jornada de vacunación contra la COVID-19 en la caseta comunal del barrio La Clarita, desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 m.

En enero del 2023 se podrían reiniciar y terminar las obras del paseo del edén del municipio de La Tebaida, esto luego de que la alcaldía decretara la caducidad y el incumplimiento del contrato por parte del consorcio Bether que ejecutó el 80% de las obras, varias en mal estado y no contó con el músculo financiero para continuar.

Vicente Young alcalde del edén tropical del Quindío indicó que ahora siguen tres etapas con las aseguradoras y demás para recuperar más de 1600 millones de pesos, liquidar el contrato e iniciar un proceso nuevo de rediseño del proyecto porque no solo es terminar sino arreglar lo que quedó mal hecho.

Médicos en el Quindío llaman la atención sobre la viruela del mono para no generar alarma

Y es que ante la preocupación que surge por este nuevo virus, el médico del Hospital San Juan de Dios de la Ciudad, Gregorio Sánchez entregó un parte de tranquilidad entendiendo que en el país no hay casos confirmados por lo que invitó que ante cualquier signo de alarma acudir de inmediato a la atención medica respectiva.

Dijo que no es igual a la contagiosidad del COVID y no genera complicaciones severas por lo que no se volverá epidemia.

La Gobernación del Quindío, a través de la Secretaría de Familia y en convenio con la Fundación Sergio Urrego y el Bienestar Familiar, lideran hoy el Foro Virtual de Prevención del Suicidio en Ambientes Escolares y Familiares,

La Universidad La Gran Colombia Armenia dio apertura al programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia cuyas clases teóricas y prácticas se cumplirán en la ciudadela del saber la santa maría ubicada en la vía hacía el club campestre.

Gremio de la construcción del Quindío establecen mesas para disminuir la problemática de constructoras ilegales

La gerente de Camacol en el departamento, Milena Arango, envió un mensaje de solidaridad a las familias que han sido víctimas de estafas o incumplimiento por parte de constructoras que no cumplen los parámetros de ley.

Sostuvo que establecen las mesas con diferentes entidades como la alcaldía, curadurías generar la intervención oportuna para blindar la compra de vivienda.

27 mil millones de pesos en colocación de créditos de vivienda, balance de la feria de Camacol Quindío

La actividad se realizó el pasado fin de semana en el centro comercial Unicentro de la ciudad donde el gremio brindó las herramientas como asesoría especializada, orientación sobre postulación a subsidios de vivienda, tipos de crédito y financiación con más de 30 proyectos de vivienda

En deportes, La Liga de Bádminton del Quindío obtuvo dos medallas en la primera Válida Nacional Mayores, que se realizó en el Coliseo Menor de Pereira, María Yulieth Pérez Tangarife y Luisa Fernanda Valero Medina se coronaron subcampeonas en dobles femenino, así mismo María Yulieth Pérez obtuvo también medalla de bronce en individual femenino.

De otro lado, con la participación de 74 pesistas de diferentes municipios del departamento, la Liga Quindiana de Levantamiento de Pesas realizó el campeonato departamental que tenía como objetivo premiar a los deportistas que vienen en aumento en su nivel deportivo.