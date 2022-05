Un hombre ingresó a un colegio y mediante engaños robó varios celulares

El pasado sábado 14 de mayo 13 estudiantes del colegio San Bosco de Campo Valdés en el nororiente de Medellín, llegaron a la sede para participar de una capacitación Preicfes, actividad que se hace en asocio entre la institución educativa y Formarte. Cuando estaban en una de las aulas de clase, llegó un hombre y le pidió los celulares a las menores bajo engaño.

Según la señora Juliana María Tabares Bedoya, madre de una de las menores robadas, el presunto ladrón ingresó al colegio haciéndose pasar por un trabajador de la alcaldía de Medellín y en la portería presentó un carné falso y con el nombre de Carlos Hurtado, pero la identificación decía Diego Jaramillo. Eso fue suficiente para que el portero le permitiera el paso sin confirmar con la alcaldía si realmente se trataba de un funcionario público.

“Entra vestido con ropa de la alcaldía y con un carné de la alcaldía, diciendo que iba a recoger los celulares de las alumnas para organizarlos y ponerlos más rápidos, cómo el vigilante lo dejó ingresar hasta el aula las niñas entregaron los celulares. Ese día las afectadas fueron tres niñas, el señor salió de la institución y nunca más volvió”, contó.

La madre cuenta que pese al robo, el ladrón no ejerció ninguna acción violenta contra las menores que estaban en ese momento en el salón. Pero le preocupa demasiado que este tipo de tácticas criminales ya están bien preparadas por parte del ladrón. Según la señora Tabares, esta misma situación ya ha ocurrido en otras instituciones educativas, con el mismo modus operandi, pero en una institución del barrio El Limonar del corregimiento de San Antonio de Prado.

“No hubo agresión en ningún momento, de hecho el señor tenía todo tan bien planeado que incluso llamó a algunos padres de familia, porque algunas niñas al solicitarles el celular le dijeron que tenían que pedirles permiso a sus padres y él dijo que sí, que él hablaba con ellas, incluso algunas mamás dieron el permiso. En mi caso, mi niña me cuenta que él se lo arrebató”.

La mujer también dijo que lo que cuentan las adolescentes del grado once es que el ladrón presuntamente estaba drogado por la forma como se comportaba y su aspecto, por lo que las víctimas pudieron estar en riesgo ante esta persona, por lo que le están solicitando a las autoridades es que identifiquen al sujeto mediante las cámaras de seguridad que están ubicadas en la parte exterior del colegio, también, que ya instauraron la denuncia ante la fiscalía, la cual fue radicada el lunes 16 de mayo.

“Al rector no se la recibieron porque él no tenía, como en la institución no se lleva un registro de quien ingresa ni hay cámaras, entonces, la denuncia de suplantación de servidor público y estafa a él no se la aceptaron, solo la de hurto agravado”, agregó.

La mujer se quejó porque las autoridades presuntamente no les han prestado atención a la queja ni a la preocupación de lo que ocurrió y que pudo haber sido más grave.

“A ellos les pareció más una inocentada de parte de las niñas. El día que ocurrió el robo nadie de la institución fue, ni el rector ni los coordinadores, porque era su día de descanso”.

Además, indicó que el rector del colegio ha dicho que la actividad de las menores era extracurricular, pero la madre asegura que en el documento con el que pagaron la asesoría decía que era convenio con el colegio.

Finalmente le solicitan a las autoridades capturar a esta persona para que no siga cometiendo este tipo de delitos dentro de los colegios de Medellín.