Permanente monitoreo en la vía a la Línea en el Tolima

La Concesión APP GICA sigue desarrollando labores sobre el sector de Curalito a la altura del kilómetro 63 en la vía Ibagué – Cajamarca – Alto de la Línea donde se ha generado un hundimiento de la carpeta asfáltica debido a una falla geológica.

Precisamente en el lugar se reportó en la tarde de este martes un nuevo deslizamiento dejando atrapado un vehículo por fortuna la rápida reacción del personal que se encuentra laborando en la zona permitió que el conductor resultara ileso.

La situación originó cierre en la importante troncal que conecta al centro con el occidente del país durante algunas horas, sin embargo, tras la intervención de la maquinaria se logró volver dar paso a un carril.

Las autoridades recomiendan precaución a los conductores no exceder la velocidad, ni realizar maniobras peligrosas que puedan generar accidentes y de no ser necesario no transitar en horas de la noche.