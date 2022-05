En denuncia penal contra colaboradores de Petro estaría Sebastián Caballero

El abogado Sebastián Caballero quien trabaja para la campaña del candidato Gustavo Petro, a través de sus redes sociales manifestó que ha sido denunciado por el candidato Federico Gutiérrez.

“La campaña @FicoGutierrez me ha denunciado penalmente, se equivoca si cree que con entrampamientos y falsos positivos judiciales me va a callar. Que se entere que Colombia ya no tiene miedo y sus patadas de ahogado son el sello de nuestra victoria popular”.

¡ATENCIÓN!🚨



Hemos denunciado penalmente al señor Federico Gutierrez, por sus presuntos nexos con la oficina de envigado y el paramilitarismo. Además, hemos solicitado las sanciones pertinentes por la violación a la norma electoral por el excesivo uso de Vallas publicitarias. pic.twitter.com/NnbRZBguBA — Sebastián Caballero (@SebasCaballer0) May 5, 2022

Sebastián Caballero estaría en lista en la denuncia penal junto con otros seis colaboradores de la campaña de Petro: Miguel Ángel del Rio, Piedad Córdoba, Armando Benedetti, Laura Daniela Beltrán, Isabel Cristina Zuleta y la representante a la Cámara Katherine Miranda.





Los delitos de los cuales se les acusa son: violación ilícita de comunicación (dice que la campaña está infiltrada) concierto para delinquir constreñimiento al sufragante, hostigamiento por motivos políticos, amenazas contra defensores de Derechos Humanos.

“Lo que he conocido hasta el momento, porque no me han notificado en los términos legales, simplemente conocí de una rueda de prensa que hizo la campaña de Federico Gutiérrez donde nos acusan de una serie de delitos sin ningún fundamento donde se encuentra concierto para delinquir hablan de una infiltración, pero no presentan ningún tipo de elemento probatorio”, afirmó Caballero.

La campaña @FicoGutierrez me ha denunciado penalmente, se equivoca si cree que con entrampamientos y falsos positivos judiciales me va a callar.



Que se entere que Colombia ya no tiene miedo y sus patadas de ahogado son el sello de nuestra victoria popular.#ElCambioEnPrimera pic.twitter.com/5MxUBvHQSZ — Sebastián Caballero (@SebasCaballer0) May 16, 2022

Hasta el momento el abogado Caballero no ha recibido ninguna notificación de la denuncia penal, dice que esta denuncia puede ser respuesta a la que él mismo interpuso hace unos días hacia el candidato Federico Gutiérrez.

“Yo presenté una denuncia hace una semana contra el candidato Federico Gutiérrez para que responda cuál era su cercanía con la denominada oficina de Envigado donde su secretario de Seguridad en la alcaldía de Medellín fue condenado por esos vínculos”.