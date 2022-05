Anuncian cambios en las rutas de servicio público de Ibagué

Con el propósito de mejorar la prestación del servicio de transporte público se hará el cambio en el recorrido de 10 rutas, movimientos que permitirá combatir la sobre oferta que existe en algunos sectores de Ibagué.

Además, con las modificaciones se impulsará la implementarán de nuevas y mejores frecuencias, una de las características que tendrá del nuevo Sistema Estratégico de Transporte Público, que inicia su fase de transición.

Los recorridos que sufrirán cambios serán los de las rutas 1, 4/7, 6, 9, 15, 17, 19, 23, 28 y 33. Dicha decisión técnica es socializada con los conductores de los vehículos prestadores del servicio y los gerentes de las empresas.

Estos son los cambios:

Ruta 1: Ahora no ingresará a los barrios San Diego y 20 de Julio. Las rutas 8, 9, 15 y 39 cubrirán el recorrido a estos sectores.

Ruta 4/7: Tomará la calle 44 para subir por la carrera Quinta hasta la calle 41. Girará para llegar a la carrera Sexta, luego la calle 42 y continuará su recorrido habitual.

Ruta 6: Ya no irá hasta la calle 11. Al subir por la carrera Quinta hará el giro por la calle 14 para salir a la calle 15. Asciende por la calle 42 hasta la carrera Sexta, girará a la derecha en la calle 43 para llegar a la carrera Quinta y continuar su habitual trazado.

Ruta 9: Ahora ingresará en ambos sentidos al barrio Topacio por la calle 118 hasta la Plazoleta.

Ruta 15: Ya no bajará hasta la calle 19. Ahora hará su habitual recorrido por la calle 15 para tomar la carrera Sexta.

Ruta 17: Ya no ingresará al barrio Topacio. Ahora tendrá un nuevo patio en Casa Blanca, saldrá por el parque de los Venados y tomará la carrera Quinta. En su trayecto de ida (hacia el sur), ya no subirá por la calle 19 hasta la carrera Octava. Ahora tomará la carrera Primera para llegar a la calle 15, luego la carrera Segunda para llegar a la calle 19. En su trayecto de regreso (hacia el norte Comfatolima), al subir por la carrera Primera ya no girará en la calle 15, ahora tomará la calle 16.

Ruta 19: En su trayecto de regreso ya no tomará la carrera Sexta por la calle 60, ahora subirá por la carrera Quinta.

Ruta 23: Ya no subirá hasta Multifamiliares El Tejar, ahora hará el giro en la variante Ibagué-Cajamarca a la altura del barrio La Florida. Las rutas 40 y 82 llegarán a El Tejar.

Ruta 28: Ahora ingresará por el barrio Galán para salir al barrio Yuldaima.

Ruta 33: Al salir del barrio Alaska, ahora bajará por la carrera 10, calle 6 y carrera Cuarta.

“Esto es con el fin de mejorar los tiempos de viajes y los kilómetros en vacío, que son las rutas donde existen pocos pasajeros. Decirles a los ibaguereños que son cambios para optimizar el servicio aumentando así las frecuencias en las horas ‘pico’”, afirmó César Yáñez, gerente del SETP.