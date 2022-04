"No hay ningún acuerdo": Fajardo sobre una alianza con Rodolfo Hernández

El candidato presidencial, Sergio Fajardo, expresó desde Barranquilla que no ha hecho ningún acuerdo con Rodolfo Hernández, a raíz de las manifestaciones de varios sectores que sugieren una alianza entre los dos aspirantes a ocupar la casa de Nariño.

Fajardo indicó que “no hay un acuerdo en este momento, con Rodolfo tenemos una buena relación, una amistad, pero él está haciendo su campaña y yo la mía recorriendo en estos momentos el Caribe”.

Lea también: Barranquilla generó más de 40 mil empleos en el primer trimestre

Agregó que “tenemos un punto en común que es la lucha contra la corrupción, tiene una forma de comunicarse que es atractiva, yo tengo otra que es más atractiva, más profunda y toma más tiempo”.

El candidato presidencial hizo referencia a la más reciente encuesta de Invamer que lo deja en un cuarto puesto, con el 6,5%, detrás de Rodolfo Hernández quien obtuvo el 13,5%. “Estamos en un camino y con toda la fuerza, vamos a remontar, no nos asustamos por una encuesta, tenemos mucha potencia y lo que vemos en la calle va en contra de esa encuesta y no vamos con corruptos de un lado y el otro”.

Sobre Ingrid Betancourt dijo no tener ningún tipo de comunicación. “Ella hacía parte de la coalición, se salió y afectó a Humberto De La Calle que ahora no puede participar en política, hay gente que no puede mencionar mi nombre porque las amenazan y ella tiene altibajos. En un momento quería sentarse con el presidente Uribe, pero si somos oposición a este gobierno y a ese mundo, ella ha seguido su ruta”.