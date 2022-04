UdeA preocupada con los menores que participan de hechos violentos en el campus

Pasa muchas veces. Ayer cuando las marchas de Medellín terminaron, unas mil personas ingresaron a las instalaciones de Universidad de Antioquia en la sede central.

Un grupo de encapuchados, ajenos a la institución, causaron daños en casilleros, puertas y otros enseres que no trascienden a pérdidas muy cuantiosas, pero que sí dejan el mensaje negativo del cuidado de uno de los bienes educativos más importantes del departamento.

Elmer Gaviria, vicerrector General de la Universidad de Antioquia, le contó a Caracol Radio que les preocupa que en los contextos de las marchas los menores de edad que ingresan a las instalaciones, los manifestantes, los estudiantes y las autoridades resulten lesionados.

“Son 4 o 5 millones de pesos que deberían estar destinados al bienestar estudiantil, a la calidad de la educación; entonces cualquier peso que nosotros nos gastamos es un recurso que deberían ser para otras acciones en lo misional. Lo más grave es cuando tenemos heridos”, comentó el directivo.

El vicerrector agregó que la respuesta que pueden dar ante los actos de violencia que se generan en la Universidad de Antioquia y que por ende generan estigmatización, es exhortar a la comunidad académica a que sean validadores y difusores de respeto a las instalaciones y el patrimonio de la institución.

La Policía no puede ingresar al campus, hecho que incluso califican como inoportuno, y las autoridades académicas tampoco pueden actuar en caso de enfrentamientos o daños a las instalaciones. Pareciera que las acciones se restringen a la pedagogía y la consciencia.

“Nosotros tenemos una comunidad de 40 mil personas en donde 36 mil son estudiantes y en estos hechos violentos no podemos decir que esos encapuchados pertenecen a la universidad. Ayer ingresaron muchos de la parte externa. La tarea es debatir y no declinar en el compromiso de que no es a través de la violencia como podemos resolver los problemas”, añadió el vicerrector.

La Universidad de Antioquia tiene actualmente un déficit económico de 45 mil millones de pesos, problema financiero que limita la capacidad de la institución.