Una zona del sur de Bogotá lleva 16 años sin alcantarillado

En la localidad de Bosa en el sur de Bogotá hay una zona en la que cada vez que llueve hay problemas graves de inundaciones y afectaciones para las viviendas, la zona afectada es cercana al sector de San Bernardino y comprende alrededor de 15 Barrios, muchos de ellos creados en los años recientes.

Los habitantes de esta zona de Bogotá tienen que convivir en época de lluvias con las inundaciones producto de la falta de alcantarillado y de control, incluyendo las aguas negras que en momentos de invierno se rebosan en el sector.

“Cuando los acueductos artesanales colapsan no solo se inundan las calles con las aguas lluvias también lo hacen con los excrementos, porque sus alcantarillados se llenan y el agua se devuelve”. Explicó Carlos López, habitante de Bosa.

El problema, según los habitantes y líderes de la zona, tiene que ver con la creación del plan parcial “El Edén - El Descanso” que estaba proyectado para comenzar desde el año 2006, sin embargo, esto no se ha hecho y la localidad ha tenido un crecimiento exponencial desde ese momento.

“Acá la disculpa para no hacer nada es que esto pertenece a un plan parcial y este no ha salido por total negligencia de las administraciones distritales, es un plan que se inició en el 2006 y llevamos 16 años esperando para que el distrito intervenga y no tenga excusa para intervenir y construir allí un acueducto digno”. Dijo Carlos López.

En total son más de 18 mil personas afectadas en los 15 barrios de la zona que comprende a los sectores de Villa Emma, Villa esmeralda, Villa Celina, El Remanso, San José, entre otros. Los habitantes de estos sectores le piden al distrito que se revise inmediatamente la situación del llamado plan parcial “El Edén - El Descanso” para que se puedan intervenir los sectores afectados, teniendo en cuenta que la situación que viven desde hace 16 años y traído afectaciones de salud y convivencia en la localidad de Bosa.