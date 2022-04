“Estamos consternados”: esposa de patrullero asesinado en Barranquilla

Los familiares del patrullero Naudin Córdoba, quien fue asesinado en Caribe Verde, hablaron este jueves a las afueras de Medicina Legal, en Barranquilla.

Su pareja Jennifer Araoz sostuvo que aún desconocen los móviles del crimen de su esposo.

“Estamos consternados por todo lo que está pasando y lo que estamos viviendo. No entendemos por qué le pasó esto y es una gran duda. Él no era una persona problemática, era una persona intachable, entonces no entendemos”, sostuvo la mujer.

Araoz también pidió justicia por la muerte de su esposo, quien tenía 42 años y era oriundo del municipio de Quibdó, Chocó.

El patrullero Naudin deja dos hijos, uno de 14 y otro de tres años e iba a cumplir dos años de estar viviendo en Caribe Verde.

Hay que recordar que las autoridades están ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información del paradero de las personas que le dispararon y acabaron con la vida del uniformado.