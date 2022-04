Hombre fue amenazado en Medellín por despedirse de abrazo con un amigo

Un nuevo caso de violencia y homofobia se presentó en Medellín. Caracol Radio conoció el testimonio de un ciudadano que fue amenazado por el sector Estadio tras despedirse de un amigo con un abrazo

La víctima relató que fue abordado por dos hombres de no más de 30 años quienes con un arma blanca y una pistola lo intimidaron:

“Yo me iba a montar en mi moto, puse la llave y dos muchachos me abordaron uno con un cuchillo y otro con una pistola, el cuchillo me lo pusieron en el estómago y la pistola en la cabeza me agarraron el brazo y me empezaron a hacer preguntas sobre por qué estaba ahí, que por qué me daba abrazos con otros hombres. Me dijeron que me iban a dar plomo y que ellos estaban dando de baja a todos los maricas”, afirmó la víctima

El hombre logró arrancar en su motocicleta y huir del lugar, este resultó con varias heridas producto de la fuerza corporal con la que lo intimidaron

Este caso se suma a los recientes hechos de violencia contra hombres gays en Medellín que han dejado cinco hombres asesinados en lo corrido del 2022, la Gerencia de Identidades Sexuales de Medellín expresó que avanzan las investigaciones para establecer los responsables de estos casos