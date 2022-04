“Mi esposo no era minero, era maestro de construcción”

En medio del dolor narraron cómo se enteraron del hecho, que dejó también a cuatro huilenses más heridos en este desastre natural.

Desde la residencia en Neiva donde doña Martha Cecilia Amaya Cuenca vivió en compañía de Gildardo Yagüe Aroca, el maestro de construcción de 60 años de edad, una de las 13 víctimas de la tragedia de Abriaquí, Antioquia; habló con nosotros, y contó cuando fue la ultima vez que se comunicó con su esposo con quien compartió 34 años de casados.

“Me llamo a las 12:33 siempre me llamaba, ese día me dijo que iba a llover fuerte, me dijo que me llamaba otra vez a las 5:00 de la tarde, sino la llamo es porque no hay luz o señal, porque cuando llueve se va la energía, y no volvió a llamar, y la noticia me llegó como a las 10: 30 de la noche”, narró entre lágrimas Martha Cecilia.

También recordó a Gildardo en vida, “tan buen esposo, amigo, buen padre, fue muy buen papá y alegre”.

En la tragedia también resultaron cuatro trabajadores más oriundos de Neiva, quienes ya se encuentran viajando hacia esta ciudad para reencontrarse con sus familiares, luego de lo ocurrido.

“Ellos mineros no son, son puros constructores. Javier, Jhon, Alberto y Didier salieron de aquí de Neiva a la zona a trabajar, están heridos, raspados y afectados por lo ocurrido”, dice Martha Cecilia.

Gildardo era el soporte económico de la familia, deja tres hijos, pero también un triste recuerdo de la promesa que no va a poder cumplir de pasar Semana Santa al lado de su familia para orar a la virgen de Aránzazu de quien fue siempre devoto.

El cuerpo de Gildardo se encuentra a la espera de finalizar el procedimiento legal en el departamento de Antioquia, para posteriormente ser sepultado en su tierra natal, la capital del Huila.