Este viernes rota el pico y placa en Bucaramanga

A las 6:00 a.m. de este viernes 1 de abril empieza a regir la nueva rotación del pico y placa en Bucaramanga.

La medida que no tendrá semana pedagógica estará vigente por los próximos tres meses y continuará en el mismo horario, es decir, de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

El pico y placa en la capital santandereana quedará así:

Lunes, para vehículos con placas finalizadas en 5 y 6, martes, para los dígitos 7 y 8, miércoles, los números 9 y 0, jueves, 1 y 2 y los días viernes, para las placas terminadas en 3 y 4.

La nueva rotación estará en firme hasta el mes de junio.