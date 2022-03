Por colegio abandonado en Bello, hay millonaria demanda contra el municipio

El colegio San Elías es considerado por los habitantes de Bello como uno de los elefantes blancos más grandes del municipio. Se trata de un colegio que fue construido con un préstamo de recursos públicos y por el que el municipio está demandado por más de 50 mil millones de pesos.

E el año 2010 la Alcaldía de Bello abrió una licitación para que un privado atendiera a 4 mil niños de las comunas 6 y 7, en un colegio a construir en la zona. Esta se la ganó la Fundación Taller de los Niños.

Para la construcción del colegio San Elías, la fundación logró un préstamo del Instituto Para el Desarrollo de Antioquia, para lo que entregó como garantía el contrato obtenido por el municipio de Bello.

En el año 2011 todo estaba listo, la alcaldía de Óscar Andrés Pérez, el mismo mandatario que hoy está en cabeza de la administración, anunciaba con bombos y platillos la nueva institución educativa, que incluso matriculó a 345 niños y jóvenes.

Pero el modelo económico no despegó, la Alcaldía se había comprometido a direccionar a 4 mil jóvenes, por lo que la alcaldía pagaría entre un millón 100 mil pesos y un millón 500 mil pesos por cada menor, pero como solo se logró inscribir a menos del 10%, la fundación no obtuvo los recursos prometidos en la licitación y necesarios para poder pagar sus obligaciones con el IDEA.

El principal problema es que se construyó un colegio sin tener un estudio certero de demanda. Para poder llevar a los 4 mil niños se tenían que cerrar entre 4 colegios del sector. Sin embargo, la Alcaldía se había comprometido a entregarle al colegio el número mínimo de estudiantes.

Ante el panorama, la administración de Carlos Muñoz le giró a la Fundación Taller de los niños, a modo de anticipo, 1.500 millones de pesos, como una forma de que la fundación pudiera atender sus acreencias, pero a los colegios de cobertura NO se les puede dar adelantos, por lo que la Contraloría abrió una primera investigación.

Ya en el año 2013, ante la apertura de la investigación, la Alcaldía de Bello anuló la licitación, lo que dejó a la Fundación Taller de los Niños sin estudiantes y sin recursos para pagar el crédito que había adquirido con el IDEA, para el cual, había llevado como prenda de garantía la licitación ganada.

Cómo La Fundación ya no tenía forma de operar y mucho menos de pagar sus deudas, demandó de inmediato a la alcaldía de Bello por 54 mil millones de pesos, argumentando que el incumplimiento del contrato provocó una pérdida millonaria de recursos y la imposibilidad de cumplir con las acreencias.

Al mismo tiempo la alcaldía de Bello demandó a la fundación por casi 2 mil 600 millones de pesos como compensación por los recursos girados que no fueron ejecutados.

Como la Fundación Taller de los Niños NO pudo pagar sus acreencias, el IDEA tuvo que ejecutar la hipoteca sobre el colegio San Elías. Es decir, hoy el terreno y la infraestructura son propiedad del IDEA, pero la misma estructura fue completamente vandalizada, los ladrones, por falta de seguridad se llevaron puertas, tableros, sanitario, ventas y todo lo que podían, generando la pérdida de más recursos públicos.

El otro inconveniente es que este predio NO es estratégico para el IDEA, casi una década después en este espacio NO se ha podido ubicar ninguna actividad allí, porque queda en la periferia de Bello y no hay instituciones interesadas en prestar servicios desde allí.

El IDEA dio en comodato a la Alcaldía de Bello el espacio, pero hasta ahora, este sigue en desuso.

En la primera demanda, donde la Fundación le reclama 52 mil millones de pesos a la Alcaldía, el demandante ganó en primera instancia. Esta decisión fue apelada por la alcaldía de Bello, pero podría significar un hueco fiscal muy grande para el que es el segundo municipio con más población de Antioquia.

El futuro de la infraestructura

Caracol Radio se comunicó con la actual secretaria de educación de Bello, Nubia Valencia Montoya, quien explicó que el municipio recibió en comodato, desde el 2021, la infraestructura del San Elías; sin embargo, este sigue sin ser operativo.

“Nosotros estamos trabajando en una universidad pública de Bello como para oferta del SENA o ETDH, estamos haciendo todos los estudios, para hacer la inversión en mejoras que lo requiere, estamos ad portas de presentar la propuesta al ministerio”, señaló la secretaria.

Caracol Radio conoció que durante varias ocasiones, la alcaldía de Bello intentó negociaciones con el Tecnológico de Antioquia, el Politécnico Colombiano JIC y otras instituciones, para que oferten estudios desde allí, pero la ubicación geográfica sería la principal razón, del bajo interés por ocupar este lugar.

Frente a la demanda del Municipio al contratista, por ahora no hay una decisión, el proceso está en curso.