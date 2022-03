Pasajeros que no viajan en LATAM: los más afectados por cancelación de vuelos

Pese a que poco a poco vuelve a la normalidad la operación aérea desde y hacia el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, los 136 vuelos cancelados producto de la emergencia han generado una afectación de cerca de 21.200 pasajeros, de los cuales más de 6.000 viajaban con LATAM

La aerolínea que fue la implicada en el incidente del pasado 29 de marzo manifestó que los pasajeros con vuelos desde y hacia Medellín que estaban programados para el 29 y 30 de marzo también tenían la opción de modificar su fecha de viaje o solicitar la devolución del dinero sin ningún tipo de cobro o cargo adicional. Adicionalmente recibirán las respectivas compensaciones

Aunque este es el panorama en LATAM, la respuesta en las otras aerolíneas ha sido difícil frente a temas como devolución de dinero, reprogramación de conexión y cubrimiento de gastos de hospedaje y alimentación

“Me cancelaron el vuelo y nunca me lo reprogramaron, me tocó comprar uno nuevo y hasta ahora no me dan respuesta sobre si me harán la devolución del dinero”, afirmó uno de los pasajeros a Caracol Radio

“La aerolínea dice que eso fue algo externo que no fue culpa de ellos y así se lavan las manos”

“Nos dijeron que no nos podían responder con hoteles ni comida porque no había sido con ellos el problema, nos dieron que teníamos que cambiar el tiquete de avión pero que teníamos que pagar 60 dólares”,

La mayoría de pasajeros con vuelos cancelados reportan reprogramaciones de hasta más de 12 horas

Según informó la Aerocivil entre las medidas acordadas con las aerolíneas en el Puesto de Mando Unificado están la política de no cobro de penalidades para tiquetes adquiridos entre el 29 y 39 de marzo. Además, brindar la facilidad al viajero para que pueda desistir del viaje y se reubique, sin penalidades.