Una nueva tutela para el proceso de elección del contralor de Caldas

Una nueva tutela suspende la elección del contralor departamental en Caldas, la presunta adulteración de una hoja de vida, se convertiría en la acción jurídica número 16 que se interpone en este proceso.

“Habíamos retomado el proceso, la verificación de las hojas de vida por parte de la presidencia, autorizados por la corporación en pleno, pero encontramos una anomalía, que ya está en poder de la Fiscalía, entonces el proceso lo retoma la Asamblea en pleno”, explicó Mauricio Londoño Jaramillo.

Indicó que, ya se formularon las denuncias respectivas ante las autoridades correspondientes, para que tomen las decisiones acaecidas al proceso; pero seguirán revisando los currículos de los aspirantes al cargo, ya que esperan lo más pronto posible tener un titular para este, sin embargo, respetan los tiempos de los procedimientos jurídicos.

“Estoy personalmente, como presidente de la Asamblea y como diputado, buscando un abogado que nos ayude, un abogado experto pagado por mis propios recursos, para que nos ayude a calificar cada una de las hojas de vida porque yo lo más que quiero es tener total transparencia, que la ciudadanía quede tranquila de que estamos actuando conforme a la ley”, resaltó el presidente de la corporación.

Otro proceso que han dado a conocer desde la Asamblea de Caldas, es que la Universidad del Atlántico, entidad contratada para realizar las pruebas de conocimiento a las 66 personas que se presentaron en la fase inicial y la valoración parcial de antecedentes a los 25 inscritos que clasificaron, no tendrán una prórroga para continuar con el proceso.

Indicaron, a través de un comunicado emitido por la corporación, que la decisión se tomó ante la falta de respuesta por parte de la empresa contratada que, desde el mes de enero de 2022 fue convocada para socializar los resultados y desarrollo de la convocatoria.

Por último, el diputado Londoño Jaramillo se refirió al hecho de tener durante tanto tiempo a una persona en encargo.

“A mí no me gustan los encargados, porque esas entidades deben de tener ya todo un norte, deberíamos de tener un contralor en propiedad que le tomara el norte de estos próximos cuatro años a la Contraloría y desafortunadamente, no hemos podido”.

